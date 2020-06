Das World Band Festival Luzern 2020 muss aufgrund der Coronakrise abgesagt werden Trotz aller Widrigkeiten aufgrund der Coronakrise haben die Organisatoren des World Band Festivals Luzern alle denkbaren Möglichkeiten für eine Durchführung geprüft und ausgeschöpft. Vergebens – denn zum letztmöglichen Zeitpunkt muss nun das Festival 2020 abgesagt werden.

(zim) Vom 19. bis 27. September hätten am 22. World Band Festival Luzern erstklassige Brass Bands, Blasorchester, Militärorchester, Big Bands und Bläsersolisten im KKL aufspielen sollen. Doch wie so viele andere Veranstalter müssen nun auch die Veranstalter des World Band Festivals wegen dem Coronavirus die Segel streichen.

Nach wie vor ist der internationale Reiseverkehr sehr unberechenbar und stark eingeschränkt, begründen die Organisatoren in einem Schreiben vom Freitag die Absage des Festivals. So seien bereits gebuchte Flüge ohne Umbuchungsmöglichkeiten storniert worden. Einige Orchester seien aktuell mit einem Ausreiseverbot auf unbestimmte Zeit belegt. Hinzu kommen strikte Auflagen: Eine Vielzahl von Musikern müsste nach der Rückreise aus der Schweiz im Heimatland in Zwangsquarantäne verweilen.

Hinzu kommt nach Angaben der Veranstalter noch der finanzielle Aspekt. Blasmusikkonzerte in diesem Format seien nur in einem Festival realisierbar, damit die enormen Basiskosten solidarisch von allen Veranstaltungen getragen werden können.

Bereits erstandene Tickets werden zurückerstattet

Aus all den genannten Gründen sei das World Band Festival Luzern unter den aktuellen Bedingungen nicht realisierbar. Bereits im Vorverkauf gekaufte Tickets werden laut Mitteilung vollumfänglich zurückerstattet. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass mit einem Verzicht auf die Rückerstattung des Ticketguthabens oder einem Teil davon das World Band Festival Luzern in der momentan schweren Situation unterstützt und damit ein Beitrag zum Fortbestand des Festivals geleistet werde.