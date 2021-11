Die Regierungen von Luzern und Nidwalden nehmen am WEF 2022 in Davos Teil

Auf Einladung des World Economic Forum (WEF) werden die Regierungen der Kantone Luzern und Nidwalden am Jahrestreffen 2022 in Davos teilnehmen. Die Einladung hat sich aus den Vorbereitungen für das Jahrestreffen 2021 ergeben, das ursprünglich in reduzierter Form im Raum Luzern-Bürgenstock geplant war.