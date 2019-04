Luzerner Gerichte: Mehr Fälle, aber nicht mehr Richter Seit 2013 hat die Zahl der erstinstanzlichen Strafprozesse um über zwei Drittel

zugenommen. Das macht dem Kantonsgericht weniger zu schaffen als die Räumlichkeiten des Kriminalgerichts. Alexander von Däniken

Im Kriminalgericht Luzern stapeln sich die Akten. (Bild: Pius Amrein, 16. Juli 2018)

Würden die Richter im Kanton Luzern wie im Fernsehen den Hammer schwingen, es klänge wie ein schneller werdendes Staccato. Letztes Jahr haben die vier Bezirksgerichte, das Zwangsmassnahmengericht, das Kriminalgericht und das Arbeitsgericht knapp 9200 Fälle bearbeitet. Das sind 25 Fälle pro Tag.

Besonders mit Strafprozessen bekommen es die erstinstanzlichen Gerichte immer mehr zu tun. Gingen 2013 noch 275 solcher Fälle ein, waren es letztes Jahr bereits 464. Das ist eine Zunahme um 68,7 Prozent. 80 Prozent der Zivil- und Straffälle müssen die erstinstanzlichen Gerichte innert Jahresfrist erledigen. Dieses Ziel wurde 2016 und 2017 verfehlt. Erst letztes Jahr konnte die Quote wieder eingehalten werden, wie das Kantonsgericht letzte Woche mitgeteilt hat.

Gerichtsschreiberinnen als Entlastung

Dass die Gerichte trotz höherer Fallzahlen mehr erledigen können, liegt einerseits am Ausbau der Einzelrichter. Sie kommen in mehr Fällen zum Zug als früher, entsprechend gibt es weniger Prozesse mit einem dreiköpfigen Richtergremium. Andererseits wurden auch strukturelle Massnahmen getroffen.

Ein eigentlicher Personalausbau fand indes nicht statt. 135 Mitarbeiter oder 114,8 Vollzeitstellen arbeiten bei den erstinstanzlichen Gerichten. Dieses Jahr wurden zusätzlich zwei frei einsetzbare Gerichtsschreiberinnen eingestellt, wie Christian Renggli, Informationsbeauftragter des Kantonsgerichts, erklärt. Die Schreiberinnen protokollieren die Verhandlungen – auch bei jenen mit Einzelrichtern. Zusätzlich wurde am Bezirksgericht Willisau ein befristetes 50-Prozent-Pensum eingesetzt, weil dort die Arbeitslast besonders hoch ist.

Auch am Kantonsgericht wurde 2018 und 2019 je eine zusätzliche Gerichtsschreiberstelle geschaffen. Diese Stellen setzt das Gericht zur Entlastung im Straf- und im Familienrecht ein. Derzeit sind am Kantonsgericht 47 Gerichtsschreiber tätig, die sich 39,3 Vollzeitstellen teilen. Renggli weiter: «Die Geschäftsleitung des Kantonsgerichts wird die Entwicklung der Geschäftslast im Auge behalten und bei Bedarf weitere Mittel beim Kantonsrat beantragen.» Das deckt sich mit der Aussage des Regierungsrats bei der Beantwortung der Anfrage von SP-Kantonsrätin Melanie Setz (Emmenbrücke). Demnach wird die Digitalisierung in den nächsten Jahren zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen beanspruchen.

Stillstand herrscht bei den räumlichen Ressourcen. Bekanntlich ist das Kriminalgericht am Luzerner Alpenquai ein Provisorium. Renggli:

«Im Gebäude, in dem sich der Gerichtssaal befindet, sind auf der gleichen Etage auch Wohnungen. Der Gerichtsbetrieb kann nicht strikt vom Wohnbetrieb getrennt werden. Die Sicherheitssituation ist dadurch ungenügend.»

Das wird sie noch länger bleiben. Finanzdirektor Marcel Schwerzmann will mittels Immobilienstrategie zuerst das Verwaltungsgebäude am Seetalplatz und die Erweiterung des Campus Horw forcieren.