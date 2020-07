Zahlung von 16 Millionen Franken: Zwischen VBL und VVL stehen die Zeichen auf Sturm Eine weitere Kehrtwende im Subventionsdebakel: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sträuben sich nun trotzdem dagegen, 16 Millionen Franken an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) zu zahlen. Der VVL beharrt auf seiner Forderung.

Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) wollen die 16 Millionen Franken gegenwärtig nicht an den Verkehrsverbund Luzern (VVL) zahlen. Symbolbild: Nadia Schärli

In den Wirren rund um die VBL-Subventionsgelder kommt es zu einem weiteren Schlenker: Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) sträuben sich nun offenbar trotzdem dagegen, dem Verkehrsverbund Luzern (VVL) die geforderten 16 Millionen Franken auszuzahlen. Dies geht aus einer Mitteilung des VVL hervor. Anfang März hatte der VBL-Verwaltungsrat die Zahlung einstimmig beschlossen. Schon dies war eine Kehrtwende; denn zwei Wochen zuvor stellten die VBL die Millionenforderung noch in Frage. Hinter dem Hin und Her steht der Vorwurf, die Verkehrsbetriebe hätten beim subventionierten Personenverkehr verbotenerweise Gewinne erzielt.

Der VVL schreibt, die VBL sei zurzeit nicht bereit, den vom Verkehrsverbund ausgearbeiteten Vereinbarungsentwurf zu unterzeichnen. Der Verbundrat halte jedoch an seinen Forderungen fest und erwarte einen zeitnahen Abschluss der Vereinbarung. Dies vor allem auch deswegen, weil die VBL bereits im Februar 2020 eine Zahlung in Aussicht gestellt habe. Die VBL begründe ihre Haltung mit der noch ausstehenden externen Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Stadtluzerner Parlaments und der Exekutive.

«Sollte wider Erwarten keine Vereinbarung zustande kommen, behält sich der Verbundrat weitere Schritte vor», heisst es in der Mitteilung weiter. Das habe man auch den VBL bereits kommuniziert. Der VVL fordert, die Zahlung an Kanton und Gemeinde müsse in jedem Fall noch in diesem Jahr erfolgen. In einem ersten Schritt werde man den VBL deshalb den Betrag von 16 Millionen Franken in Rechnung stellen.

VBL wünscht Einverständnis des Stadtrates

Der Luzerner Stadtrat schreibt in einer aktuellen Interpellationsantwort, die VBL sei nicht bereit, die Vereinbarung ohne Einverständnis des Stadtrates in seiner Eigenschaft als Generalversammlung zu unterzeichnen. Der Stadtrat jedoch argumentiert, dass der Rückzahlungsentscheid allein in der Kompetenz des Verwaltungsrates liege. «Bei der vbl nimmt der Stadtrat die Aktionärsrechte wahr», erläutert Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP) auf Anfrage. «Er kann vorliegend nicht über die Rechtmässigkeit der Forderung befinden.» Da er nicht Vertragspartei sei, könne der Stadtrat selber keine Vergleiche mit dem VVL abschliessen.

In der Interpellationsantwort des Stadtrates finden sich Sätze, die selbst auf dem Papier wie ein eindringlicher Appell klingen: Der Stadtrat habe dem Verwaltungsrat empfohlen, seinen Entscheid unter Berücksichtigung aller Aspekte zu fällen. «Neben den rein rechtlichen Gesichtspunkten seien zum Beispiel auch das öffentliche Interesse, die Reputationsrisiken und die moralische Pflicht in die Beurteilung einzubeziehen», heisst es in der Antwort. Der Stadtrat betont weiter, dass er ein hohes Interesse an einer einvernehmlichen Lösung habe.

Update folgt.