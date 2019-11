Zahnloses Littering-Gesetz: Nur selten gibt's im Kanton Luzern eine Busse Wer eine Zigarette wegwirft, muss eine Busse von 40 Franken bezahlen – sofern die Luzerner Polizei zusieht. Doch das tut sie nur selten, wie sich zehn Jahre nach der Einführung des Bussenregimes zeigt. Lukas Nussbaumer

Früh morgens wird die «Ufschötti» in Luzern jeweils von Mitarbeitern des Strasseninspektorats gereinigt. (Bild: Boris Bürgisser, 2. Mai 2018)

Geht's um weggeworfenen Güsel, kochen Politikerseelen schon mal über. So im Luzerner Kantonsrat, als die Volksvertreter Mitte September über eine Anfrage des früheren SVP-Parlamentariers Jost Troxler aus Mauensee diskutierten. Troxlers Parteikollegin Angela Lüthold warf der Regierung vor, sie nehme das Problem Littering «zu wenig ernst». Nach einem Open-Air sehe es bisweilen «fast wie in einem Schweinestall» aus. Bussen würden das Problem jedenfalls nicht lösen, folgerte die Nottwilerin.

Die SVP war von der Antwort der Regierung auf den Vorstoss Troxlers derart enttäuscht, dass sie flugs ein Postulat einreichte. Littering bleibt also auf der Politagenda – auch in der Stadt Luzern. Die CVP hält in einer vom Stadtrat noch unbeantworteten Interpellation fest, das Littering-Problem habe sich «in den letzten Jahren verschärft».

«Abnahme der Problematik nicht feststellbar»

Dabei müsste das Gegenteil der Fall sein. Seit 2009 nämlich kann die Luzerner Polizei Güselsünder an Ort und Stelle büssen oder Personen wegweisen, welche die öffentliche Ordnung und Sicherheit stören. Dies dank dem Ja des Volks zu Änderungen des Übertretungs- und Polizeigesetzes (siehe Kasten am Ende des Textes). Doch die Luzerner Regierung räumt in ihrer Stellungnahme auf die Anfrage der SVP ein, eine Abnahme der Problematik sei «nicht feststellbar», und das Bussenregime zeige «kaum Wirkung». Gleichzeitig spielt sie den Ball zum Unmut der Volkspartei den Gemeinden weiter. Diese oder Gemeindeverände seien für Siedlungsabfälle und damit auch für die Littering-Sensibilisierung zuständig.

Ob die verteilten Bussen jedoch tatsächlich «kaum Wirkung» zeigen, ist schwer feststellbar, weil die Polizei die Zahl der wegen Littering verteilten Strafen seit 2013 nicht mehr separat erfasst. Der administrative Aufwand dafür «wäre sehr gross», sagen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter sowie Christian Bertschi, Kommunikationschef der Luzerner Polizei, unisono. Eine grobe Schätzung macht die Polizei dennoch: Jährlich würden rund 200 Bussen wegen Littering ausgesprochen. Im ersten Jahr nach der Einführung des Gesetzes verteilte die Polizei 264 Bussen.

Regierungsrat verweist auf Vorstoss-Antwort

Weiterhin exakt notiert wird von der Polizei dagegen die Zahl der Wegweisungen (siehe Tabelle). Fast alle werden in der Stadt verfügt, und die meisten betreffen einen Zeitraum von 24 Tagen. Der auffällige Ausschlag nach oben vor drei Jahren ist laut Bertschi auf die 2016 durchgeführte Fussball-EM und die Public Viewings zurückzuführen, die «verstärkte Brennpunktkontrollen zur Folge gehabt» hätten.

Wegweisungen im Kanton Luzern 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kanton Luzern total 5 53 386 495 555 598 701 586 538 davon Stadt Luzern 0 49 376 463 510 587 672 552 517

So anerkannt das Problem des Litterings also ist, so unklar ist die Lösung. Einig sind sich Regierung, Kantonsrat und betroffene Bauern: Es braucht mehr Sensibilisierungsmassnahmen. Die Frage ist nur, ob der Kanton diese verstärkt an die Hand nehmen soll. Regierungsrat Fabian Peter verweist auf das hängige Postulat der SVP: «Wir werden unsere Haltung in der Antwort auf den Vorstoss darlegen.»

Bauern fordern mehr Polizeipräsenz

Jakob Lütolf, Präsident des Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV), hofft derweil auf ein stärkeres Engagement des Kantons. Er sagt:

«Sensibilisierung ist eine Verbundaufgabe von Kanton und Gemeinden. Die Regierung müsste sich also schon überlegen, mehr zu tun.»

Die Bauern sind stark von Littering betroffen, weil Alu-Dosen und Plastik für Kühe lebensgefährlich sind. Lütolf glaubt denn auch, dass mehr Polizeipatrouillen auf dem Land Wirkung zeigen könnten. «Das wäre auf jeden Fall eine mögliche Massnahme.» LBV-Geschäftsführer Stefan Heller stiess im Sommer gegenüber unserer Zeitung ins gleiche Horn: «Die Polizei muss mehr Präsenz zeigen.»

Das hat diese jedoch nicht vor, wie Polizeisprecher Christian Bertschi sagt. «Wir setzen keine Patrouillen nur für die Kontrolle von Verstössen gegen das Littering-Gesetz ein – weder in der Stadt noch auf der Landschaft. Das wäre unvehältnismässig.» Polizisten würden sich bei ihren Patrouillen mit allen möglichen Übertretungs- und Straftatbeständen beschäftigen. Weil sich in der Stadt mehr Menschen als auf dem Land aufhielten, würden dort auch mehr Patrouillen eingesetzt.