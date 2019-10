Zehn Tage im Zeichen der Luzerner Kulturlandschaft Heute startet die zwölfte Ausgabe der «kantonalen Tage der Kulturlandschaft». 25 Veranstalter zeigen an zehn Tagen Anlässe in 18 Luzerner Gemeinden.

(avd) Kulturlandschaft-Präsident Marco Sieber will zeigen, dass die Kulturorganisationen, Vereine, Kommissionen und Häuser zwischen Reiden und Rothenburg das ganze Jahr hindurch eine kulturelle Grundversorgung auf der Luzerner Landschaft sicherstellen.

Die Vielfalt der Veranstaltungen offenbart sich exemplarisch am heutigen Freitagabend. In der Braui Hochdorf lädt Benedikt Meyer zu einer Lesung, die bis in die USA führt. Im Bunterbunt in Neuenkirch spielen Vic Shelby verschiedene Cover-Songs. Im Besuchszentrum der Vogelwarte Sempach sind Jazz- und Songwriterklänge von Veronika Stalder und Prince Moussa Cissokho aus Senegal zu hören. Und in der Kulturhalle Konstanz in Rothenburg bietet Birgit Süss einen humorvollen Kleinkunstabend.