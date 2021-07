Zell Wechsel im Präsidium

Die GV des Gewerbes Hinterland wurde im Urnenverfahren durchgeführt. Einstimmig genehmigten die 97 Teilnehmenden sämtliche Traktanden, heisst es in einer Mitteilung. Präsident Urs Marti wurde am 9. Juni im Rahmen einer Vorstandssitzung in Zell verabschiedet. Nun übernehmen André Müller und Patrick Dubach die Co-Leitung.