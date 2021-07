Zentralbahn Streckensperrung wegen Bauarbeiten im Bahnhof Luzern – es verkehren Bahnersatzbusse Infolge Arbeiten im Bahnhof Luzern ist die Strecke von Luzern bis Luzern Allmend/Messe in den Nächten 7./8. und 8./9. Juli für den Bahnverkehr gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Luzern und Luzern Allmend/Messe

Für den Bau der Doppelspur Bahnhof Luzern werden in den Nächten Mittwoch/Donnerstag, 7./8. Juli, und Donnerstag/Freitag, 8./9. Juli diverse Vorbereitungsarbeiten ausgeführt. Die Strecke Luzern bis Luzern Allmend/Messe ist jeweils ab 23.10 Uhr bis Betriebsschluss für den Bahnverkehr gesperrt, heisst es in einer Medienmitteilung der Zentralbahn (ZB). Es verkehren Bahnersatzbusse zwischen Luzern und Luzern Allmend/Messe nach folgendem Fahrplan:

Die ZB weist darauf hin, dass die Busse in Luzern an der Kante Z (Busperron) verkehren. Aus Platzgründen können keine Fahrräder in den Bahnersatzbussen transportiert werden. Die aktuellen Abfahrtszeiten sind unter sbb.ch abrufbar. (zim)