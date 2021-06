Zentralschweiz Dank diesem Hocker ist sie die beste Malerlehrtochter der Region Serena Villiger hat kunstreich einem Möbelstück einen neuen Anstrich verliehen – und so die Jury vom Hocker gehauen.

Freuen sich über die Auszeichnung: Siegerin Serena Villiger mit dem Werk «Hakuna Matata» (rechts) sowie die Zweitplatzierte Nadine Iten (Mitte, mit «Jublawelten») und die Drittplatzierte Ivana Lindauer (mit «Frühling»). Bild: PD

Der Innerschweizerische Malerunternehmerverband (IMV) hat am Samstag in Goldau die Preise für den diesjährigen Lehrlingswettbewerb verliehen. Die Siegerin ist Serena Villiger aus Sins (AG), wie einer entsprechenden Medienmitteilung zu entnehmen ist. Unter dem Titel «Hakuna Matata» hat sie einen Hocker aus Holz in ein «farbenprächtiges kleines Chaos» verwandelt und so die Jury überzeugt. «Mein Werk wollte ich so farbig wie möglich machen», sagt Serena Villiger, «denn ich liebe Farben».

Zugelassen sind Lernende im zweiten Ausbildungsjahr Zur Teilnahme am Wettbewerb berechtigt waren Maler-Lernende EFZ und EBA im zweiten Ausbildungsjahr aus den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Zug. Die Aufgabe heuer war, einen Hocker aus Holz mit malerischen Mitteln und Ideen in ein eigenständiges Werk zu verwandeln. Mehr als fünfzig Lernende aus der ganzen Zentralschweiz nahmen sich dieser Herausforderung an.

«Unseren Wettbewerb führen wir nun schon seit vierzig Jahren mit viel Erfolg durch, aber die Vielfalt der Gestaltungsideen und Ausführungstechniken ist jedes Jahr eine wahre Freude», wird Tamara Jappert, Mitglied des Organisationskomitees des Lehrlingswettbewerbs des IMV), in der Mitteilung zitiert. (zgc)