Zentralschweiz «Grosser Stress fürs System» – Spitäler kommen an Belastungsgrenze Die Lage in den Zentralschweizer Spitälern wird immer kritischer. Die Corona-Fallzahlen steigen und damit füllen sich auch die Intensivstationen. Bald könnte es soweit sein, dass das Spitalpersonal entscheiden muss, wer einen Intensivplatz bekommt und wer nicht.

Der Bundesrat, die Spitäler und die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren schlagen Alarm: Die Spitäler kommen an ihre Belastungsgrenze. Einerseits weil viele Intensivbetten belegt sind, aber auch aufgrund des fehlenden Gesundheitspersonals.

Patienten müssen verlegt werden

«Es verursacht einen grossen Stress fürs System»

, sagt Franziska Föllmi, Direktorin Spital Schwyz gegenüber PilatusToday. So müsse man für Patienten Plätze in anderen Kantonen finden. Was zwar funktioniere, doch für die betroffenen Personen alles andere als optimal sei.

Weil die meisten Corona-Patienten auf den Intensivstationen ungeimpft sind, appeliert der Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen- und -direktorenkonferenz Guido Graf erneut an die Bevölkerung. Es sei jetzt umso wichtiger, sich impfen zu lassen, denn: «Ein Corona-Patient verbraucht so viele Ressourcen wie fünf bis acht Herzoperationen.»

Noch keine Triage in Luzern

«Die in die Intensivbehandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten involvierten Luzerner Spitäler, namentlich das Luzerner Kantonsspital, die Hirslanden Klinik St. Anna und das Schweizer Paraplegiker-Zentrum (SPZ) haben unter Einbezug des Gesundheitsdepartements des Kantons Luzern ein gemeinsames Gremium gebildet», so Markus von Rotz, Medien- und Kommunikationsbeauftragter des Luzerner Kantonsspitals. Darin werde man alle Fragen der Triage institutionsübergreifend und begleitet durch das Ethikforum des Luzerner Kantonsspitals diskutieren und koordinieren.

«Glücklicherweise hat die harte Form der Triage, bei der ein Patient oder eine Patientin auf der Intensivstation einer anderen Person den Platz freimachen muss, bisher in keinem Luzerner Spital stattgefunden», so von Rotz weiter. Ausgeschlossen sei es aber nicht, dass es dazu kommen könnte. Auf diese Situation wolle man bei den Luzerner Spitälern nicht nur einzeln, sondern auch im Verbund vorbereitet sein.