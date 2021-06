Zentralschweiz Heftige Gewitter führen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen Am frühen Mittwochabend zogen wieder Gewitter über die Zentralschweiz, die viel Niederschlag mit sich brachten.

Im Kanton Luzern ist es zwischen Schüpfheim und Flühli aufgrund eines Gewitters in der Lammschlucht zu einem Erdrutsch gekommen. Daher ist die Hauptstrasse in beiden Richtungen gesperrt, schreibt der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Luzerner Polizei bestätigte gegenüber unserer Zeitung den Vorfall. Abklärungen seien im Gange.

In Meggen hagelte es stark, wie ein Leser unserer Zeitung mitteilte. Er schrieb zu diesem Bild: «Der Spielplatz war nach dem ersten Donner in Sekunden leergefegt und ebenso schnell in ein Eismeer verwandelt.»

In Meggen hagelte es am Mittwoch. Bild: Stefan Kunz

Auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz gingen innert zwei Stunden 20 Notrufe ein, wie die Polizei mitteilt. Wegen Wassereinbrüche in Kellergeschossen und Tiefgaragen mussten die Feuerwehren von Tuggen, Schübelbach, Lachen, Altendorf, Sattel sowie die Stützpunktfeuerwehren von Pfäffikon und Küssnacht aufgeboten werden.

Ein Hang im Kanton Schwyz führte viel Wasser mit sich. Bild: Kantonspolizei Schwyz

In Sattel und Galgenen standen zudem die Strassenunterhaltsdienste wegen überfluteter Strassen im Einsatz.

Die Zuger Polizei teilte auf Twitter mit, dass die Geissbodenstrasse in der Stadt Zug und die Sattelstrasse zwischen Morgarten und Sattel gesperrt sind. Kurz nach 20 Uhr konnte die Sperrung zwischen Morgarten und Sattel aufgehoben werden. Die Sperrung der Geissbodenstrasse bleibt bis auf weiteres bestehen. (zfo)

Überflutete Strassen in Schwyz. Bild: Kantonspolizei Schwyz