Zentralschweiz Klassik, Sounds, Bühne, Kunst: Das sind die wichtigsten Kultur- und Ausgeh-Tipps für die Region In den nächsten Tagen finden zahlreiche kulturelle Höhepunkte in der Region statt. Wir haben die wichtigsten Tipps zusammengestellt.

Moderierter Liederabend rund um Alma Mahler

Serafina Giannoni (Sopran) und Tsovinar Suflyan (Klavier) präsentieren Lieder von Alma und Gustav Mahler, Schönberg und Zemlinsky.

«Clair de lune» für Gesang, Flöte und Harfe

Regina Meyer (Sopran), Chelsea Czuchra (Querflöte) und Lindsay Buffington (Harfe) spielen Kammer- und traditionelle Musik aus verschiedenen Ländern.

Duo Praxedis: Das Original mit Harfe und Klavier

Praxedis Hug-Rütti (Harfe) und Praxedis Geneviève Hug (Klavier) spielen Werke von Carl Rütti, John Thomas und Hans Eugen Frischknecht.

Das Baarer Kammerorchester verbindet klassische Volksmusik für Streicher mit Volksliedern und Texten aus dem Norden.

Wenn ein klassischer Posaunist (Armin Bachmann), ein Jazzbassist (Peter Grossweiler) und eine Volksmusikakkordeonistin (Claudia Muff) zusammentreffen …

Doppelkonzert mit Tiger Flames und Odd Beholder

Die Schweizer Indie-Supergroup macht als Tiger Flames psychedelischen Folk; Odd Beholder, die Zürcherin Daniela Weinmann, übersetzt inhaltlich Dunkles in träumerischen Pop.

Knackeboul mit Album ­«The Bananasplit of Evil»

Rapper Knackeboul ist auf «The Bananasplit»-Tour – am 9. Oktober auch in der Galvanik Zug mit «Pottcast»-Buddy Luuk. Support in der Schüür kommt von der jungen Basler Rapperin Lila Martini.

Trance-mässige Wüsten­musik mit Siselabonga

Nach der EP «Dindinma» wird jetzt das Album «Yow» getauft. Eine Mischung aus westafrikanischen (Senegal) und westlich-rockigen Klängen (Luzern).

Lesung I: Lisbeth Herger

Die Luzerner Autorin Lisbeth Herger liest aus ihrem Buch «Moralisch defekt – Pauline Schwarz zwischen Psychiatrie und Gefängnis» und damit aus dem Leben einer weggesperrten Frau.

Magic Maxli mit Zaubershow für Kinder

Mit dem Programm «Fantasy Botania» bietet der Kinder-Zauberkünstler Magic Maxli eine Show zum Staunen und Mitmachen.

Mike Müller mit«amtlicher» Komödie

Prominenter Gast in Küssnacht: Mike Müller ist mit der «amtlichen» Komödie «Erbsache – Heinzer gegen Heinzer und Heinzer» auf Tournee.

Lesung II: Meral Kureyshi

Schriftstellerin Meral Kureyshi liest aus «Fünf Jahreszeiten» und erhält an jenem Abend auch gleich einen Preis für ihr Werk.

Künstlergespräch in der Kunsthalle

Die Ausstellung «Constant Change» geht zu Ende, doch diesen Sonntag gibt es noch ein Gespräch mit dem Künstler. Zur Finissage um 15 Uhr spricht Michael Sutter, Leiter der Kunsthalle Luzern, mit dem Künstler Giacomo Santiago Rogado.

Gespräch im Museum im Bellpark mit Andri Pol

Anlässlich der Ausstellung «Un Bekannt» mit Andri Pol veranstaltet das Museum im Bellpark in Kriens morgen, Freitag, um 18.30 Uhr eine Gesprächsrunde mit Kurt Aeschbacher, ehemaliger SRF-Fernsehmoderator, Martin Beglinger, Reporter NZZ, und mit Andri Pol. Die Plätze sind begrenzt, unter museum@bellpark.ch ist eine Anmeldung möglich.

PTTH:// feiert 10 Jahre Bestehen mit Ausstellung

Zum 10-jährigen Jubiläum gibt es im Luzerner Kunstraum PTTH:// eine Gruppenausstellung mit Kunstschaffenden von Jeremias Bucher bis Shannon Zwicker. Vernissage ist am Samstag um 18 Uhr. www.ptth.pt