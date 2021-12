Zentralschweiz Ob Familienfeier oder Mitternachtsmesse: Alle Weihnachtsgottesdienste auf einen Blick In der Stadt und im Kanton Luzern sowie in allen anderen Zentralschweizer Kantonen finden über die Weihnachtstage zahlreiche Gottesdienste statt. Der Überblick.

Römisch-Katholisch

Hofkirche St.Leodegar: Fr 17.15, 23.00; Sa 6.00 Hirtenmesse, 8.30 Stiftsamt, 11.00, 17.15 Vesper, 18.00; So 8.30 Stiftsamt, 11.00, 18.00.

Jesuitenkirche: Fr 10.00 Bussfeier, 22.00 Christmette; Sa 7.00, 10.00, 11.30 ital., 15.00, 17.00; So 7.00, 10.00, 11.30 ital., 15.00, 17.00.

Peterskapelle: Fr 12.12 Gebet, 19.30 Christmas Eve Vigil; Sa kein GD; So kein GD.

St.Anton/St.Michael: Fr 15.00 Outdoor-Mitmachkrippenfeier (St. Michael), 17.00 (St. Anton); Sa 10.00 (St. Michael), 11.30 (St. Michael); So 10.00 (St. Anton).

St.Johannes, Würzenbach: Fr 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 22.30 Christmette; Sa 10.30.

St.Josef, der MaiHof: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.00.

St.Maria zu Franziskanern: Fr 14.30, 22.30; Sa 9.00, 11.00; So 9.00, 11.00.

St.Karl: Fr 17.00 Familienfeier mit Krippenspiel, 23.00 Mitternachts-GD (im Maihof); Sa 10.00.

St.Paul: Fr 16.30 Krippenspiel, 21.00, 23.00; Sa 10.00, 17.30; So 10.00.

Evangelisch-reformiert

Littau-Reussbühl: Sa 10.00, Pfrn. S. Klöti.

Lukaskirche: Fr 22.30, Pfrn. V. Sollberger; Sa 10.00, Pfr. M. Sahli.

Matthäus: Fr 17.00 mit Krippenspiel, Pfrn. S. Klöti; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. M. Köppli; So 10.00, Pfr. M. Sahli.

Weinbergli: Fr 16.00 Kinderfeier, Pfrn. S. Olbrich; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. S. Olbrich.

Christkatholisch

Christuskirche Musegg: Fr 17.00 Eucharistiefeier zum Heiligen Abend mit Pfr. A. Suter ; So 9.30 Eucharistiefeier zum Stephanstag mit Pfr. A. Suter.

Römisch-katholisch

Adligenswil, St.Martin: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30.

Aesch: Fr 17.00, 22.30; So 10.00.

Altishofen: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00;

Sa 10.00; So 10.00.

Ballwil, Pfarrkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Beromünster, St.Stephan: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00, 10.15; So 10.15 Patrozinium.

Stiftskirche St.Michael: Fr 22.30; Sa 9.30; So 9.30, 19.30.

Bramboden, St.Antonius: Sa 10.30.

Buchrain-Perlen, St.Agatha: Fr 15.30 Kleinkinderfeier (auf dem neuen Kirchenplatz), 16.30 Familienfeier (auf dem neuen Kirchenplatz), 23.00; Sa 10.45.

Buchs, St.Andreas: Kein Gottesdienst.

Buttisholz, St.Verena: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00, 10.15; So 10.15.

Dagmersellen, St.Laurentius: Fr 17.00 Familien-GD, 22.45; Sa 10.15; So 17.00.

Dagmersellen Arche: Fr 17.00 Kinderfeier.

Kapelle Eiche: Kein Gottesdienst.

Dierikon, Dreifaltigkeit: Sa 10.00.

Doppleschwand, St.Nikolaus: Fr 15.00, 22.30; So 9.00.

Ebersecken: Sa 19.00 Fest-GD.

Ebikon, St.Maria: Fr 15.00 Kinderfeier (Pfarrhaus-Garten), 17.00, 23.00; Sa 9.30, 11.00; So 9.30.

Egolzwil-Wauwil: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.30, So 10.00.

Eich, Pfarrkirche: Fr 15.30, 17.00, 23.00; Sa 10.00.

Eigenthal, Marienkapelle: Fr 22.30; So 10.30.

Emmen, St.Mauritius: Fr 15.30 Kleinkinderfeier, 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 12.00 MCPL; So 9.45, 12.00 MCPL.

Emmenbrücke, St.Maria: Fr 17.00, 23.00 ital.; Sa 9.30 ital. 11.00; So 10.00 ital.

Bruder Klaus: Fr 15.30 Kinderfeier, 17.00, 23.00; Sa 10.00; So 17.00.

Entlebuch: Fr 16.30, 23.00; So 10.30, 17.00.

Finsterwald: Fr 17.00; Sa 9.00.

Eschenbach, Pfarrkirche: Fr 17.00, 22.30; Sa 10.30.

Klosterkirche: Fr 7.30 kein Gottesdienst, 20.30; Sa 9.00; So 9.00.

Escholzmatt: Fr 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30; So 10.30.

Ettiswil, Pfarrkirche: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 22.00; Sa 10.15; So 10.15.

Flühli, St.Josef: Fr 17.30, 23.00; Sa 10.30; So 9.00.

Greppen, Wendelinskirche: Fr 16.30 Krippenspiel, 22.30; Sa 10.30; So siehe Weggis oder Rigi Kaltbad.

Grosswangen: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.00; So 9.00.

Hasle: Fr 17.00; So 9.00.

Heiligkreuz: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Hellbühl, St.Wendelin: Fr 16.00 und 17.15 Familien-GD, 22.30 Mitternachts-GD; Sa 9.00;

Hildisrieden: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.00; So 10.00.

Hitzkirch: Fr 17.00; 22.00; Sa 10.00; So 10.00.

Hochdorf, St.Martin: Fr 15.30 Familien-Waldweihnachtsfeier (Treffpunkt Parkplatz Rosenhügel), 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 8.00, 10.30, 17.00 ital.; So 10.30.

Horw, Pfarrkirche: Fr 15.00, 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Inwil, St.Peter und Paul: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30.

Kastanienbaum, Bruderklausenkirche: Fr 16.00, 23.00.

Kleinwangen: Fr 15.30 Familien-GD, 17.00 Familien-GD; Sa 9.30; So 9.30.

Knutwil-St.Erhard: Fr 15.00 Waldweihnacht (Stockacher), 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.00; So 10.30.

Langnau bei Reiden, Marienkirche: Fr 17.00; So 9.00.

Luthern, Pfarrkirche: So 10.00.

Luthern Bad, Wallfahrtskirche: Sa 10.30; So 10.30.

Malters, St.Martin: Fr 15.00 Kinderfeier, 16.00 Krippenspiel mit Segen, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.15; So 10.15.

Meggen, Piuskirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.45.

Meierskappel: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 9.00; So 10.30.

Menznau: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30, 17.00 alban.; So 10.30.

Müswangen: Fr 17.00, 22.00; Sa 10.00.

Neudorf, St.Agatha: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 10.15; So 9.00.

Gormund, Wallfahrtskapelle: Fr 17.00; Sa 8.00, 10.00; So 8.00.

Neuenkirch, St.Ulrich: Sa 11.00; So 10.00.

Nottwil, Pfarrkirche: Fr 15.00 Krippenfeier, 17.00 Krippenfeier, 23.30; Sa 10.30; So 9.15.

Pfeffikon, St.Mauritius: Fr 22.30; So 9.00.

Rain: Fr 17.00 mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.00; So 10.00 (Hildisrieden).

Richenthal, Pfarrkirche: Sa 9.00.

Rickenbach, St.Margaretha: Fr 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.15; So 10.15.

Rigi Kaltbad, Felsenkapelle: Fr 16.00; Sa 11.15; So 11.15.

Römerswil: Fr 16.00, 17.00, 22.30; Sa 10.00; So 10.00.

Romoos: Fr 14.00; Sa 10.30.

Rothenburg, St.Barbara: Fr 17.00, 23.00; Sa 8.00, 10.00; So 10.00.

Root, St.Martin: Fr 17.00 Familienfeier (Kneippgarten Gisikon), 23.00.

Schachen, Kapelle Herz Jesu: Sa 9.00; So 9.00 mit Kommunion.

Schenkon, Kapelle Namen Jesu: Fr 15.00, 16.00, 17.00 Familienfeier; Sa 10.00; So 9.15.

Schongau: Fr 17.00; Sa 10.00.

Wallfahrtskirche: kein Gottesdienst.

Schötz/Ohmstal, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00 Mitternachtsmesse; Sa 9.00.

Schüpfheim: Fr 17.30, 23.00; Sa 9.30; So 9.30.

Schwarzenbach, Peter und Paul: Fr 17.30 Familien-GD; Sa 9.00.

Schwarzenberg, St.Wendelin: Fr 16.00 mit Krippenspiel und Segen, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 22.30 Christmette; Sa 9.00; So 9.00.

Sempach Pfarrkirche: Fr 15.30, 17.00, 22.30; Sa 8.45, 10.00; So 10.00

Sörenberg, St.Maria: Fr 16.00, 22.00; Sa 9.00; So 10.30.

Sursee, St.Georg: Fr 16.00 Kleinkinderfeier, 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30, 19.30; So 10.30, 17.30.

Kapelle Seeblick Spital: Sa 9.00; So 9.00.

Mariazell: Fr 21.00; Sa 8.00, 16.00 Rosenkranz; So 8.00, 16.00 Rosenkranz.

Triengen: Fr 22.30; Sa 10.00; So 10.00.

Kulmerau: Fr 20.00; So 19.30 Rosenkranz.

Udligenswil, Oswaldkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30.

Uffikon, Jakobus der Ältere: Fr 17.00 Familien-GD; Sa 9.00.

Ufhusen, Pfarrkirche: Sa 10.00.

Vitznau: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00; So siehe Weggis oder Rigi Kaltbad.

Werthenstein: Fr 15.30 Kleinkinder-GD, 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30.

Weggis, St.Maria: Fr 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.30; So 9.30.

Wiggen, Marienkirche: Fr 16.00 Familien-GD, Sa 9.30

Willisau, Pfarrkirche St.Peter und Paul: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.00; So 10.00 Weinsegnung.

Winikon-Reitnau-Attelwil: Fr 22.30; Sa 10.00.

Evangelisch-reformiert

Adligenswil: Fr 16.30 MITenand-GOTTesdienst, Pfrn. U. Parr-Gisler; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. F. Gloor.

Buchrain-Root, ref. Begegnungszentrum: Fr 17.00 Familien-GD (im Freien), 22.30 GD zum Heiligabend.

Dagmersellen: Fr 16.00 Familien- Weihnachts-GD, Pfr. D. van Welden; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. D. van Welden; So kein GD.

Emmenbrücke-Rothenburg, Kirche Bertiswil: Fr 17.00, Pfr. A. Baumann.

Emmenbrücke-Rothenburg, ref. Kirche Meierhöfli: Sa 9.30 Weihnachts-GD, Pfr. A. Baumann.

Escholzmatt: Fr 16.00 mit Abendmahl (kath. Kirche Flüehli), Pfr. M. Horni, 18.00 mit Abendmahl (kath. Kirche Sörenberg), Pfr. M. Horni, 22.30 mit Abendmahl (ref. Kirche Schüpfheim), Pfr. M. Horni; Sa 10.00 mit Abendmahl (ref. Kirche Escholzmatt), Pfr. M. Horni; So kein GD.

Gunzwil, ref. Kirchenzentrum: Fr 16.00 Familien-GD, Pfrn. H. Treier.

Hochdorf: Fr 17.00 Weihnachts-GD, Pfr. Ch. Thiel; Sa 10.10 Weihnachts-GD, Pfrn. L. Hochuli,

www.reflu.ch/hochdorf

Horw: Fr 16.00 und 18.00 Familien-Weihnachtsfeier, Pfr. J. Oesch; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl, Pfr. J. Oesch.

Hüswil: Fr 19.00 Weihnachtsfeier, Pfr. Th. Heim; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. Th. Heim.

Kriens, Johanneskirche: Fr 22.30 Christnachtfeier, Pfr. K. Däppen; Sa 10.00 Weihnachts-GD, Pfr. P. Willi.

Meggen: Fr 18.00 Predigt-GD, Pfrn. S. Wey.

Reiden und Umgebung, Kirche Reiden: Fr 17.00, Familien Weihnachtsfeier, Pfr. U. Becker; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfrn. B. Ingold.

Rigi Südseite, Bergkirche Rigi Kaltbad: Sa 10.15 Weihnachts-GD, Sozialdiakonin M. Widmer.

Rigi Südseite, ref. Mauruskirche Vitznau: Fr 22.30 Christnachtfeier, Pfr. Th. Widmer.

Rigi Südseite, ref. Kirche Weggis: Fr 17.00 Familien-GD zu Heiligabend, Pfr. Th. Widmer; Sa 10.15 Weihnachts-GD, Pfr. H. Weber.

Sempach, ref. Kirchenzentrum: Fr 17.00 Weihnachts-GD, Pfr. H. Weber.

Sursee, ref. Kirche: Fr 16.00 Familien-GD, Pfrn. A. Kornfeld, 18.00 , Pfr. U. Walther; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. U. Walther; So kein GD.

Willisau: Fr 17.00 Familien-Weihnachtsfeier mit Hort, Pfr. U. Tatjes, 22.30, Pfr. U. Tatjes; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. U. Tatjes; So siehe Hüswil.

Wolhusen, ref. Kirche: Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. W. Kuhlmann.

Andere Kirchen

THE INTERNATIONAL CHURCH OF LUCERNE

Luzern (Zähringerstrasse 7): Interdenomi­national worship services, every Sunday

at 10.30 a.m. with creche and Sunday school.

All are welcome. Paul Houiellebecq,

Tel. 041 2402964.

HEILSARMEE Luzern (Bruchstr. 59): So 10.00.

EVANGELISCHE STADTMISSION Luzern (St.-Karli-Strasse 13): Sa 10.00 ohne Kinderprogramm und ohne Hort.

EVANGELISCHES GEMEINSCHAFTSWERK (EGW) Ruswil: Sa 9.30 Weihnachts-GD mit Predigt, E. Zwygart, Hort und Sonntagschule.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN Horw/Kriens (Mattenhof Kriens): Sa 10.00 Weihnachts-Familien-GD und Kinderprogramm (www.feg-kriens.ch).

Emmen (Mooshüslistrasse 32): So 9.30 mit Kinderprogramm (www.feg-emmen.ch).

Hochdorf, Aula Avanti: Sa 10.00, separates Kinderprogramm.

Freikirche Entlebuch (Haus Soldanella): So 19.30 Gebets-GD mit Abendmahl.

CHRISCHONA-GEMEINDE Sursee: Sa 10.00 Predigt Chr. Schmitter, Hort (Livestream auf www.chrischona-sursee.ch).

MARKUSKIRCHE Luzern (Haldenstrasse 31):

So 10.00 Gottesdienst zum Jahresende mit Kinderprogramm (www.markuskirche.ch).

GEMEINDE FÜR CHRISTUS (Rotseehöhe 17): So 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl (www.gfc-luzern.ch).

MUSTARD SEED CHAPEL INTERNATIONAL

Littau (Grossmatte 7): Sunday service 10.00–12.00; Contact: Tel. 079 765 89 75.

CHRISTLICHES ZENTRUM ZOLLHAUS/CHARISMATIC CHURCH Luzern (Zollhaus­­-strasse 5): So 9.00 Gottesdienst, Hort, Livestream und Simultanübersetzung ital., franz., engl., port. und span., 11.00 Gottesdienst, Hort, 18.30.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN Luzern (Wesemlinrain 7): Sa 9.30 bis 10.30 Bibel­gespräch, 10.30 bis 11.30 Predigt.

VINEYARD Luzern (Stiftung Rodtegg,

Gebäude SH, Rodteggstrasse 3, Luzern): www.vineyard-luzern.ch

VINEYARD Sursee (Focus Hotel, Industriestr. 3): kein Gottesdienst, Sandgruebstrasse 3 (www.vineyard-sursee.ch).

MAZEDONISCH-ORTHODOXE KIRCHGEMEINDE

Triengen, Gislerstr. 9: So 10.00.

CHRISTENGEMEINSCHAFT Luzern und Umgebung (Kunstkeramik, Luzernerstrasse 71, Ebikon): Fr 24.00; Sa 7.30, 9.30.

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN

DER LETZTEN TAGE Luzern (Matthofstrand):

So 10.00.

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP)

Luzern-Kriens (Kino Broadway): So 10.30, Hort.

GEMEINDE CHRISTI Luzern (Obergrundstrasse 44): So 10.00.

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG Zug (Reformed Church Alpenstrasse): Family services in english with Sunday school, 2nd and 4th Sunday of the month, 5.30 p.m., Info: Tel. 041 780 25 33.

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Luzern (Mozartstrasse 13): So 9.30.

Römisch-katholisch

Baar, St.Martin: .Fr 17.00 Familien-GD, 23.00, 00.30 kroat.; Sa 8.00 mit Kommunion, 9.15 portug., 10.45, 17.00 ital.; So 10.45.

St.Thomas, Inwil: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00 alban.; Sa 9.30; So 11.00 alban.

Walterswil: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Menzingen, Pfarrkirche: Fr 16.30 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 23.00 Mitternachts-GD; Sa 8.45 Weihnachts-GD (Kirche Finstersee), 10.15, 11.15 Weihnachtssegen mit Kommunion; So 9.00, 10.15.

Neuheim: Fr 16.15 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 23.00; Sa 10.15; So 9.00

Niederwil, St.Mauritius: Sa 12.00.

Risch, St.Verena: Fr 17.00, 22.30; Sa 10.30; So siehe Meierskappel.

Rotkreuz: Fr 10.00 ökum. Kinderfeier, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.15; So siehe Meierskappel.

Unterägeri, Pfarrkirche: Fr 9.30 u. 10.30 Kleinkinderfeier (Marienkirche), 16.30 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 22.00, 23.00; Sa 10.15; So 10.15.

Zug, St. Michael: Fr 17.15 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00 Mitternachtsmesse mit Liveübertragung https:// www.kath.-zug.ch/live ; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Liveübertragung: https:// www.kath.-zug.ch/live

Zug, St.Oswald: Fr 23.00 (Liveübertragung aus der Kirche St. Michael); Sa 10.00 Weihnachts-GD (Liveübertragung aus der Kirche St. Michael); So 10.00; 18.30. – Gut Hirt: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.30, 11.30 engl. (in the Parish Center); So 9.30, 18.00 engl.

Evangelisch-reformiert

Ägeri: Fr 16.30 Familien Weihnachten, Pfr. E. Bandixen; 21.00 Pfr. E. Bandixen, 23.00 Pfr. E. Bandixen; Sa 10.00, Pfrn. C. Bandixen.

Baar: Fr 17.00 im Freien, Pfr. M. Bieler, 22.30 Pfr. M. Bieler; Sa 10.00, Pfrn. V. Stähli.

Cham: Fr 16.00 Familienweihnachtsfeier, Pfr. W. Albrecht, 22.00 Christnachtfeier, Pfr. M. Sohn-Raaflaub; Sa 10.00, Pfr. M. Sohn-Raaflaub.

Hünenberg: Fr 17.00 Familien-GD im Freien, Pfrn. A. Kellenberger, 22.00, Pfrn. A. Kellenberger; Sa 10.15 mit Abendmahl, Pfrn. A. Kellenberger.

Menzingen: Sa 9.30, Pfr. H.-J. Riwar.

Rotkreuz: Fr 17.00 Christvesper, Pfrn. C. Boldt, 22.00 Christnachtfeier mit Abendmahl, Pfrn. C. Boldt.

Steinhausen: Fr 16.30, Pfr. H. Kuhns, 23.00 Pfr. Chr. Wermbter; Sa 10.00 (Rifferswil, ref. Kirche), Pfr. Chr. Wermbter.

Walchwil: Sa 10.15, Pfr. A. Haas.

Zug: Fr 17.00, Pfrn. I. Schwyn, 23.00 Pfr. A. Haas; Sa 9.30, Pfrn. I. Schwyn.

Römisch-katholisch

Arth, St.Georg und Zeno: Fr 16.30 Kinderfeier (im Freien), 18.00, 23.00; Sa 10.00, 19.00; So 10.00.

Einsiedeln, Klosterkirche: Fr 16.30 Vesper und Salve Regina, 20.00 Vigil, 23.00 Mitternachtmesse; Sa 10.30 Pontifikalamt, 16.30 Pontivikalvesper und Salve Regina, 20.00 Komplet; So 9.30 Konventamt, 11.15 Pilgermesse; 16.30 Vesper und Salve Regina; 20.00 Komplet. (Ausser Pilgermesse alle Gottesdienste über Livestream, www.kloster-einsiedeln.ch). Ibach, Pfarrkirche: Fr 16.00 Kleinkinderfeier, 21.00, 22.30; Sa 10.00, 19.30; So 10.00, 17.00 portug., 19.30.

Küssnacht: Fr 17.00 Weihnachts-GD, 17.00 Krippenfeier für Familien (grosser Saal, Zentrum Monséjour), 23.00 Mitternachtsmesse; Sa 9.30, 11.00, 11.00 (Besinnungsraum); So 9.30, 11.00, 11.00 Ital. (Besinnungsraum), 16.00 Kindersegnung.

Merlischachen: Fr 17.00 Krippenfeier (Start beim Schützenhaus); Sa 11.00 Weihnachts-GD.

Oberarth, Marienkapelle, Pfarrei Maria ­Imma­­culata: Fr 24.00 Christmette; Sa 9.00 Hirtenmesse; 10.30 Weihnachtsmesse; So 9.00 Amt, 19.00.

Rigi Klösterli: Sa 9.40, 15.55; So 9.40.

Rigi Kulm: kein Gottesdienst.

Schwyz, St.Martin: Fr 21.00 Weihnachts-GD, 23.00 Weihnachtsmette; Sa 10.30, 16.30 Weihnachts-GD; So 10.30.

–Aufiberg: Fr 19.30 Christmette; Sa 9.30; So 9.30. – Haggen­egg: Fr 20.00 Weihnachts-GD. – Riedkapelle: So 9.30 Alterszentrum Acherhof/Acherhof­kapelle: GD nur für Bewohner. – Spital­kapelle Schwyz: So 9.45.– Kapuziner­kloster: Fr 17.00 Weihnachts-GD; Sa 8.00; So 8.00. – ­Frauen­kloster St.Peter: Fr 22.00 Weihnachtsvigil; Sa 8.00, 16.30 Rosenkranz; So 8.00, 16.30 Rosenkranz.– St.-Josefs-­Klösterli: Fr 22.00 Christmette; Sa 9.00 Anbetung, 17.15; So 9.00 Anbetung, 17.15.

Evangelisch-reformiert

Arth-Goldau: Fr 17.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. U. Heiniger; Sa 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. U. Heiniger.

Küssnacht: Fr 16.00 u. 17.00 für Gross und Klein, Pfrn. C. Fischer; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. S. Tschümperlin.

Brunnen-Schwyz: Fr 23.00 Christnacht-GD (Schwyz), Pfr. H. Schüssler; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl (Brunnen), H. Schüssler; So 10.00 (Alterswohnheim, Heideweg 10, Brunnen), H. Schüssler.

Römisch-katholisch

Altdorf, Bruder Klaus: Fr 10.30 und 13.30 Krippenfeier mit Kindersegnung, 15.30 und 17.00 Familien-GD, 21.00 Mette; Sa 18.00, 19.30; So 19.00. – St.Martin: Fr 17.30 Familien-GD, 23.00 Mette; Sa 10.00; So 10.00.

Frauenkloster, St.Karl: So 7.30.

St.Josef: Fr 20.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Eggberge: So 9.30.

Amsteg, Pfarrkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.00; So 8.30.

Andermatt: Fr 17.00, 23.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Attinghausen: Fr 17.00 Andacht, 23.00 Mette; Sa 9.00, 19.00; So 9.00.

Bauen, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD; Sa 19.15; So 18.00 mit Kindersegnung.

Bristen, Pfarrkirche: Fr 17.30 Familien-GD, 21.30; Sa 8.30.

Bürglen, St.Peter und Paul: Fr 17.00 Kindermette, 23.00 Mette; Sa 9.00, 19.00; So 9.00, 19.00. –

Bürglen, Kapelle Biel: Sa 11.00.

Erstfeld, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.30, 19.30; So 9.30, 19.30. –

Flüelen, Pfarrkirche: Fr 15.00 Krippenspiel, 17.00 Familien-GD, 23.00 Mette; Sa 9.30. – Alterspension Seerose: Fr 10.30; Sa 18.00. – Pflegezentrum Urnersee: So 9.30.

Göschenen, Pfarrkirche: Fr 22.30; So 10.15.

Göscheneralp: Sa 11.00.

Gurtnellen Dorf: Fr 21.30 Mette; So 8.45.

Gurtnellen Wiler: Fr 17.00; Sa 9.00.

Hospental: Fr 20.00; So 10.30.

Isenthal, Pfarrkirche: Fr 17.00 Kindermette, 21.00 Mette; Sa 9.00; So 17.00 mit Kindersegnung.

– Betrufkapelle Gitschenen: So 10.30.

Meien: Sa 19.30.

Realp: Fr 17.00; So 9.30.

Schattdorf, Pfarrkirche: Fr 14.30 Kleinkinderfeier, 17.00 mit Krippenspiel, 23.00 Mette; Sa 9.30; So 9.30.

­Haldikapelle: Fr 21.00 Mette (Mehrzweckgebäude); Sa 19.30.

Seedorf, Pfarrkirche: Fr 17.00 Kindermette, 22.30 Mette; Sa 10.30; So 16.00 mit Kindersegnung.

Kloster St.Lazarus: Fr 21.30 Mette; Sa 8.00; So 8.00.

Seelisberg, Pfarrkirche: Fr 22.00; Sa 10.30; So 10.30.

Silenen, Pfarrkirche: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 10.00; So 10.00.

Sisikon, St.Josef: Fr 21.30 Mette; Sa 10.00; So 19.15.

Spiringen: Fr 16.00 Kinder-GD, 22.30 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Unterschächen: Fr 16.00 Familien-GD, 22.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Urnerboden: Sa 10.45.

Wassen, Pfarrkirche: Fr 23.00; So 18.15.

Evangelisch-reformiert

Altdorf, ref. Kirche: Fr 17.00, Pfr. S. Jakab; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Andermatt, ref. Kirche: Sa 17.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Erstfeld, ref. Kirche: Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. A. Gmür.

Römisch-katholisch

Beckenried: Fr 16.00, 17.15, 22.30; Sa 9.00; So 9.00.

Kapelle Klewenalp: Sa 15.30, 16.30.

Buochs: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30, 18.00; So 9.30.

Büren: Fr 14.00, 15.00, 22.30; Sa 9.00; So 9.00.

Niederrickenbach: Sa 10.30; So 10.30.

Dallenwil: Fr 22.30; Sa 10.30.

Wiesenberg: Fr 17.00; Sa 19.30.

Kapelle Wirzweli : Sa 16.30.

Emmetten: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Ennetbürgen: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30; So 9.30.

Ennetmoos: Fr 22.30; Sa 10.00; So 19.00.

Kapelle Allweg: kein Gottesdienst.

Obbürgen: Fr 17.00; Sa 20.00; So 9.00.

Stans: Fr 10.30, 14.00, 15.30, 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Klosterkirche: Sa 17.00; So 17.00.

Kapuzinerkirche: Fr 17.00; Sa 7.00; So 7.00.

Stansstad: Fr 17.30, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Kehrsiten: Fr 16.00; Sa 17.30.

Hergiswil: Fr 16.30, 23.00; Sa 9.30, 11.00; So 10.00.

Oberrickenbach: Fr 21.00; Sa 9.00; So 9.00.

Wolfenschiessen: Fr 17.00; Sa 9.00; So 17.00

Evangelisch-reformiert

Buochs: Fr 10.00 ökum. Kleinkinderfeier (Dorfleuteried), Pfrn. T. Basler-Zsebesi, 22.30 Christnachtsfeier, Pfrn. T. Basler-Zsebesi; So 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl, Pfrn. T. Basler-Zsebesi.

Hergiswil: Fr 21.00 Weihnachts-GD, Pfr. T. Winkler.

Stansstad: Fr 18.00 ökum. offene Weihnacht, Pfrn. S. Petermann; So 14.00, Pfrn. S. Petermann.

Stans: Fr 22.30 Heiligabend-GD, Pfrn. S. Petermann.

Römisch-katholisch

Alpnach: Fr 21.30 und 23.00 Christmette; Sa 9.30 Fest-GD; So 8.00, 9.30.

Engelberg, Klosterkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 22.30 Pontifikalmesse; Sa 10.15, 16.30; So 9.30, 11.00, 16.30.

Kägiswil, Pfarrkirche: Fr 16.30 Weihnachts-GD, 22.00 Christmette; Sa 18.00

Kerns, Pfarrkirche: Fr 20.15 Vigil (Bethanien St. Niklausen), 21.00 Christmette (Bethanien St. Niklausen), 22.30 Christmette; Sa 10.00, 10.00 (Betagtensiedlung Huwel), 10.00 (Bethanien St. Niklausen); So 9.00 (Bethanien St. Niklausen), 10.00 mit Segnung, 10.00 mit Kindersegnung (Kapelle St. Niklausen).

Sarnen, Pfarrkirche: Fr 21.15 und 22.30 Christmette; Sa 10.00. Frauenkloster: Fr 22.00 Christmette; Sa 10.00, 17.15 Vesper; So 8.15. – Kollegikirche: Fr 7.30, 21.00 Christmette; Sa 9.30; So 9.30

Kapuzinerkirche: Sa 10.15; So 10.15. –

Schwendi/Stalden: Fr 17.00 Weihnachts-GD, 22.00 Christmette; Sa 9.00; So 16.00 Kindersegungsfeier bei der Weihnachtskrippe.

Evangelisch-reformiert

Engelberg: Fr 22.00, Pfrn. R. Brechbühl; Sa 10.00 Pfrn. R. Brechbühl.

Sarnen: Fr 17.00 Familienfeier, Pfr. M. Candrian; Sa 10.00 Weihnachts-GD, Pfr. H. Winkler.

Römisch-katholisch

Abtwil, Pfarrkirche: Sa 10.30.

Aristau: Fr 15.00 und 17.00 Krippenspiel; Sa 10.45 Weihnachts-GD.

Auw: Fr 21.00; Sa 10.30.

Beinwil, St.Burkard: Fr 17.00 Krippenspiel; Sa 9.00 Weihnachts-GD.

Boswil, St.Pankraz: Fr 9.30 Solino, 16.30 Familien-GD, 23.00 Christmette.

Bünzen: Fr 15.30 und 17.00 Familien-GD; Sa 10.30 Weihnachts-GD.

Dietwil, Pfarrkirche: Fr 16.30; Sa 9.00.

Merenschwand: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30 Weihnachts-GD.

Mühlau, St.Anna: Sa 9.00.

Muri, Pfarrkirche: Fr 15.00 Weihnachtsmusical, 22.30; Sa 10.30 Weihnachts-GD, 17.00 ital.; So 10.00 (Klosterkirche).

Oberrüti, Pfarrkirche: Fr 16.30, 23.00.

Sins, Pfarrkirche: Fr 23.00; So 10.30.

Evangelisch-reformiert

Muri, ref. Kirche: Fr 16.00 (Altersheimkapelle St. Martin), Pfr. M. Rahm, 16.30 Krippenspiel, Pfr. H. Hauenstein, 22.30 Pfrn. B. Lukoschus; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. B. Josef.

Andere Kirchen

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG:

Family services in the Reformed Church, Alpenstr., Zug, 4th Sunday in the month, 5.30 p.m.

www.zuganglicanchurch.ch

EVANGELISCHE FREIKIRCHE ZUG, Zug (beim Bahnhof 5, Steinhausen): So10.00mit Hort.

EVANGELISCHE FREIKIRCHE CHRISCHONA (Umfahrungsstrasse 21, Schattdorf): So 9.30.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN

Stans (im Eichli 9): So 9.30 mit Kinderprogramm.

Sarnen (Büntenpark, Industriestr. 2): So 9.30.

Ägeri (Gewerbestrasse 1, Unterägeri): So 9.45.

CHRISCHONA-GEMEINDE Brunnen

(Bahnhofstrasse 44): So 9.30 Gottesdienst mit, Kinderprogramm und Follow-Me, Predigt H. Bär.

Arth (Zugerstrasse 34): So 9.30

mit Kinder­programm.

CHRISTLICHER TREFFPUNKT

Nidwalden (Rotzbergstrasse 1, Stansstad):

So 9.30, 11.00.

Zug (Zugerstrasse 64a, Baar): So 10.00. Info: www.ctz.ch.

FREIE CHRISTLICHE GEMEINDE:

Rotkreuz (Prodega-Gebäude, Lettenstrasse 7): So 10.00.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN

Treffpunkt Falken, Falkenweg 10, Baar: Sa 10.00;

Info: baar.adventgemeinde.ch

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP) Cham (Riedstrasse 13): So 10.30, 19.00.