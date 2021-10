Zentralschweiz Schneefall bis 1500 Meter: Ein Hauch Weiss liegt in den Bergen Laut Meteorologen ist bis Donnerstag Schneefall in den Bergen möglich. Bis der Schnee ins Flachland gelangt, dauert es aber noch.

Es schneit wieder: Gemäss Meteonews sank die Schneefallgrenze in der Nacht auf Mittwoch auf 1500 Meter über Meer, laut SRF-Meteorologen sind sogar Schneefälle bis auf 1300 Meter möglich. Am Mittwochmorgen zeigten sich viele Zentralschweizer Skigebiete ganz in Weiss:

Auch vom Bonistock auf der Melchsee-Frutt aus sieht man etwas Schnee. Bild: Screenshot Webcam Melchsee-Frutt

Bei der Station Stand auf dem Titlis reicht der Schnee schon fast für eine Pistenfahrt. Bild: Screenshot Webcam Titlis

Auf dem Gütsch in Andermatt ist schon etwas Schnee vorhanden. Bild: Screenshot Webcam Andermatt

Auch am Donnerstag werden die Temperaturen Schneefall ermöglichen, ab Freitag wird es wieder schön. Während auf der Rigi, dem Pilatus und Co. momentan Minustemperaturen herrschen, ist am Freitag mit drei bis vier Grad Celsius Durchschnittstemperatur wohl schon wieder Schluss mit Schnee.

Auf 2543 Meter über Meer kann man sogar schon von viel Schnee sprechen:

Die Albert-Heim-Hütte in der Nähe des Furkapasses. Bild: Website Albert-Heim-Hütte

Auf dem Rothorn läuft der Sessellift bereits, er bleibt für Wanderer vorläufig noch in Betrieb:

Bild: Screenshot Webcam Sörenberg

Bis der Schnee dann bis ins Flachland kommt, dauert es wahrscheinlich noch ein Weilchen. Laut dem Bundesamt für Meteorologie liegt der Tag des ersten Schneefalls im Flachland über die letzten 90 Jahre Anfang bis Mitte November. (mha)