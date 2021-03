Zentralschweiz Wechsel im Stiftungsrat von Albert Koechlin Am Mittwoch hat Robert Grüter (70) sein Amt als Quästor und Stiftungsrat der Albert-Koechlin-Stiftung niedergelegt.

(lf) Grüter übte seine Funktion seit 24 Jahren, also seit Gründung der Stiftung, aus. Seine Nachfolge übernimmt Ivo Roos. Der 49-Jährige lebt in Oberkirch und ist als Geschäftsführer und Teilhaber der Asset Management Partners AG in Baar tätig.

Wie die Stiftung weiter mitteilt, habe der Stiftungsrat zudem beschlossen, das Gremium auf sechs Mitglieder zu erweitern – «damit das Know-how und die Kontinuität im Stiftungsrat nachhaltig sichergestellt sind». So wurde die 46-jährige Nicole Lüthy aus Eschenbach als zusätzliche neue Stiftungsrätin gewählt. Lüthy ist Bereichsleiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Nidwaldner Kantonalbank.