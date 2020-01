Zentralschweizer erkranken im schweizweiten Vergleich seltener an Krebs Die Bevölkerung von Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden erkrankt im Vergleich zur Gesamtschweiz seltener an Krebs, wie die Statistik zeigt. Auch die Sterberate ist tiefer.

(lil) In den Zentralschweizer Kantonen Luzern, Uri, Ob- und Nidwalden sind in den Jahren 2012 bis 2016 rund 0,5 Prozent der Bevölkerung an Krebs erkrankt. Das sind 2'419 Personen, wie Lustat mitteilt. 988 dieser Personen – 0,2 Prozent der Bevölkerung – sind in diesen Jahren an ihrer Krebserkrankung gestorben.

Damit liegt die Zentralschweizer Neuerkrankungsrate unter dem Schweizer Durchschnitt, vor allem bei den Männern: Auf 100'000 Männer erkrankten in der Zentralschweiz 30 weniger an Krebs als in der restlichen Schweiz. Auch die Innerschweizer Sterberate liegt unter dem Durchschnitt, wenn auch nur leicht.

«Tuch und Hut machen Mut» Kostenloses Beratungsangebot für krebstbetroffene Frauen Während einer Chemo- oder Strahlentherapie kann ein Hut, ein Tuch oder ein anderes Accessoire sehr wichtig sein, schreibt die Krebsliga Zentralschweiz in einer Mitteilung. Daher können Betroffene am Mittwoch, 29. Januar von 9.30 bis 11.30 Uhr an der Löwenstrasse 3 in Luzern in einem geschützten Umfeld verschiedene Kopfbedeckungen anprobieren. Eine Fachfrau gibt indes Tipps für den Alltag. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Weitere Informationen: zentralschweiz.krebsliga.ch

Frauen erkranken jünger als Männer

Des Weitern meldet Lustat, dass im Alter vor allem bei Männern das Risiko steigt, an Krebs zu erkranken. Aufgrund der Eigenheiten von Brustkrebs erkranken Frauen häufiger in jüngeren Jahren. Bei den 85-jährig und älteren Männern ist die Neuerkrankungsrate fast doppelt so hoch wie diejenige bei den gleichaltrigen Frauen.

Krebsregistrierung neu bundesweit obligatorisch

Am 1. Januar ist das neue Bundesgesetz zur Krebsregistrierung in Kraft getreten, schreibt Lustat weiter: Dieses beinhaltet die schweizweit ärztliche Meldepflicht bei Krebserkrankungen. Die flächendeckende und einheitliche Registrierung dient der nationalen und internationalen Krebsprävention und -behandlung. Die Fachperson, welche die Krebsdiagnose überbringt, ist neu verpflichtet, mündlich und schriftlich aktiv über die Registrierung und das Widerspruchsrecht zu informieren. Für Patientinnen und Patienten gilt letzteres nach wie vor.