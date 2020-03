Serie Zentralschweizer erzählen aus dem Corona-Alltag: «Es liegt an uns ‹Alten›, diese Sorgen ernst zu nehmen» Das Corona-Virus betrifft die Zentralschweizer Bevölkerung. In unserer neuen Serien lassen wir sie ihren Alltag beleuchten. Heute: Eine Inhaberin von zwei Coiffeur Salons in Luzern und ein Pensionär aus Horw.

8 Bilder 8 Bilder Pensionär Eduard Lang: «Da ich jetzt ohne Zweifel zur «Risikogruppe» gehöre, ist es manchmal recht schwierig, Hilfe einfach so anzunehmen. Bis anhin waren wir eher bei den «Gebenden», bzw. bei den «Freiwilligen», die sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben.»

Coiffeur Salon Inhaberin Ramona Zimmermann (Mitte) mit ihrem Team. Bild: Rico Thali, 2017.

«Am 16. März kam die bereits absehbare Nachricht: «Betriebe, bei denen das Abstand halten nicht eingehalten werden kann wie Coiffeursalons (…) müssen schliessen.» Dies trifft mich als Inhaberin eines Coiffeursalons natürlich besonders. Ich bin verantwortlich für 5 ausgelernte Coiffeure, habe noch kürzlich ein neues Teammitglied eingestellt und begleite 3 Lernende und einen Praktikanten in ihrer Ausbildung», sagt Zimmermann. Sofort haben wir unsere Kundinnen und Kunden informiert, dass wir alle Termine absagen müssen und neu planen, sobald die Situation etwas klarer wird.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung waren wohl viele geblendet von der noch niedrigen Anzahl Fälle oder auch nicht vertraut mit dem wahren Ausmass – sodass halt trotzdem Anfragen kamen wie: «Chönnti ned no schnell …» Da muss ich als Verantwortliche hart bleiben. Ich muss meine Mitarbeitenden schützen und glaube daran, dass der Bund diese einschneidenden Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen hat.

Finanziell ist das natürlich fatal. Wir haben gerade erst im Januar noch unser zweites Lokal an der Habsburgerstrasse 36 eröffnet. Von heute auf morgen 0 Umsatz, aber die Kosten bleiben. Lohnkosten, Miete, sonstige offene Rechnungen… Da bin ich sehr froh, dass so viele offen für Lösungsvorschläge sind und wir auch Kurzarbeit anmelden konnten.

Ich versuche in solchen Zeiten positiv zu bleiben. Wir kreieren als Team Inhalte für unsere Follower auf unserer Webseite (ramonaz.ch) und in den Sozialen Medien. Wir zeigen dort zum Beispiel, wie man eine Haarmaske einfach und günstig zu Hause machen kann. Dass man jetzt nicht Panik kriegen muss, wenn man halt mal einen kleinen Ansatz hat oder die grauen Haare hervorstechen. Denn hey, seien wir ehrlich: alle stecken in derselben Lage, wir sollten ohnehin möglichst zu Hause bleiben und Abstand halten – was uns dann natürlich gelegen kommt. Und sonst gilt der alte Trick: Hut oder Mütze drauf.

Da unsere Serviceleistung auf einer persönlichen Bedienung und Beratung beruht, sehe ich es jetzt nicht als notwendig an, noch einen separaten Online Shop oder Ähnliches aufzubauen. Denn solche gibt es ja schon genug. Mir ist es wichtig diese persönliche Komponente zu behalten. So bieten wir kostenlose Fragestunden zu Produkten auf Social Media an und da können diese auch bestellt werden. Ausserdem kann eine Beratung gebucht werden für 15 Franken. Es ist schön zu sehen, dass viele diese Angebote wahrnehmen und schätzen. Und wir freuen uns, dass wir trotzdem etwas zu tun haben in dieser Zeit.

Also ganz im Sinne von «support your local business»: nutzt Angebote von den Kleinen in eurer Nähe, wenn sie für euch passen. Schreibt Ratings auf Google oder Social Media, das kann helfen. Ich freue mich, wenn ich dann hoffentlich bald wieder meine Kundinnen und Kunden gesund und munter im Salon persönlich begrüssen darf.»

Ehemaliger Schulleiter Eduard Lang zählt wegen seiner 80 Jahre zur Risikogruppe. Bild: PD, 2019

«Ich bin einer der vielen Menschen, der trotz der schwierigen Umweltsituation in einer privilegierten Lage ist. Mir geht es so, wie vielen Pensionierten, dass wir uns natürlich Sorgen machen um unsere Mitmenschen, die im Arbeitsprozess sind. Besonders betroffen machen die vielen Unternehmerinnen und Unternehmer, die fast nicht mehr weiter wissen und bei denen ihr ganzer Lebensinhalt auf dem Spiel steht. Auch die Mütter und Väter, die sich Sorgen machen um ihre Arbeitsstelle und die nun zusätzlich gefordert werden mit der 24 Stunden–Kinderbetreuung, stehen in unserem Fokus. Als pensionierter Rektor der Gemeindeschulen Horw denke ich selbstverständlich auch an all die ehemaligen Kollegen, die in dieser besonderen Schulsituation alle Kräfte einsetzen, damit die Schüler Strukturen in ihren Alltag zu Hause bekommen.

Strukturen brauche auch ich für meinen Alltag, denn einfach so in den Tag hinein zu leben ist für mich und mein persönliches Befinden keine Option. Meine Frau und ich, wir stehen jeden Tag um sechs Uhr auf. Nach einem ausgiebigen Frühstück ist Bewegung angesagt. Vor der Corona-Krise hielt ich mich im Fitness-Center für gut eine Stunde auf Trab. Jetzt ist dies nicht mehr möglich, deshalb steht ein ausgiebiger Marsch auf dem Programm, und zwar zu zweit. Zu dieser frühen Morgenstunde sind noch nicht viele Mitmenschen unterwegs und sollte es doch einmal zu Begegnungen kommen, kann der gebührende Abstand immer gewahrt werden.

Als Grosseltern war es uns die letzten Jahre vergönnt, uns in verschiedenen Situationen für die Enkelkinder einzusetzen. Dies ist nun auf brutale Art und Weise, aber auch verständlich, ausser Kraft gesetzt worden. Wir hoffen natürlich, dass unser Rückzug begrenzt ist und wir dafür später unsere Betreuungsfunktionen wieder wahrnehmen können. Da ich jetzt ohne Zweifel zur «Risikogruppe» gehöre, ist es manchmal recht schwierig, Hilfe einfach so anzunehmen. Bis anhin waren wir eher bei den «Gebenden», bzw. bei den «Freiwilligen», die sich für die Allgemeinheit eingesetzt haben. Dass sich sehr viele Personen um uns Ältere Sorgen machen, ist für mich nicht selbstverständlich. Es liegt deshalb an uns «Alten», diese Sorgen ernst zu nehmen.»

«Wenn du wüsstest, was damals los war…» So oder ähnlich wird es klingen, wenn ich meiner Tochter irgendwann vom Tag ihrer Geburt erzählen werde. Elin Lina erblickte am 15. März das Licht der Welt. Am Tag danach erklärte der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» für das ganze Land. Es sind verrückte Zeiten, um diese Erde zu betreten. Elin tat es trotzdem – und wir, ihre Eltern, sind überglücklich darüber.

Nadine und Daniel Schriber mit ihrer Tochter Elin. Bild: PD

Die ersten Tage mit unserem Kind waren irgendwie surreal. Einerseits erlebten wir im Luzerner Kantonsspital die ersten gemeinsamen Stunden als Familie, andererseits herrschte draussen vor der Tür der Ausnahmezustand – die schlimmste Krise seit dem 2. Weltkrieg. Über Zeitungen und Social Media erfuhren wir von den Ereignissen auf der ganzen Welt, so richtig dabei waren wir jedoch nicht. Das lag auch daran, dass wir in der Frauenklinik keinen Besuch empfangen durften. Das Gute daran: Meine Frau und ich hatten drei Tage Zeit, um unsere Kleine in Ruhe zu bestaunen und von Kopf bis Fuss kennenzulernen.

Mittlerweile sind wir seit einigen Tagen zuhause. Unser Baby hält uns ganz schön auf Trab – vor allem aber bereitet uns Elin grosse Freude. Nicht nur uns: Über Whatsapp und Facetime bleiben auch die Grosseltern täglich über die neusten Ereignisse rund um ihre Enkelin informiert. «Dank» Corona dauert zudem auch unsere gemeinsame Elternzeit länger als geplant. Da ich als freischaffender Texter im Zuge der Krise einige Aufträge verloren habe, bleibt mir in den kommenden Wochen unverhofft mehr Zeit, daheim zu sein. Trotz finanzieller Verluste überwiegt die Freude über die geschenkte Zeit. Vielleicht auch, weil man in Zeiten wie diesen seine Prioritäten bewusst hinterfragt?

Niemand weiss heute, wie sich diese Krise entwickeln wird – und wann wir unsere Elin endlich ohne Bedenken unseren Freunden und Verwandten vorstellen dürfen. Wenn es soweit ist, freuen wir uns umso mehr darüber. Natürlich werde ich meiner Tochter in ferner Zukunft auch davon berichten. Hoffentlich wird sie dann sagen: «Ach Papi, langsam ist genug. Diese Corona-Geschichte ist doch schon lange vorbei und überstanden!»

«Als Linienpilot kenne ich grundsätzlich keinen wirklichen Alltag. Ich arbeite auch an Feiertagen, zu unterschiedlichen Tageszeiten und vor jedem Monat erhalte ich einen neuen Einsatzplan. Er führt mich an andere Destinationen und lässt mich mit unterschiedlichen Besatzungen zusammen abheben. Meine abwechslungsreiche Tätigkeit wird durch die momentane Situation mit so etwas wie Alltag ersetzt. Wie die meisten des Fliegenden Personals bin ich derzeit zu Hause und kann meiner Arbeit nicht nachgehen. Naturgemäss sind alternative Arbeitsmodelle wie das «Home Office» in meinem Beruf nicht möglich.

Sales Wick: Der Linienpilot ist aktuell am Boden statt über den Wolken. Bild: PD / Christian Merz

In meiner Tätigkeit als Linienpilot bin ich als Captain auf dem Airbus A220 bei Swiss für die Passagiere, Besatzungen, Fracht und das Flugzeug auf meinen Flügen verantwortlich. Dass ich dabei einen Beitrag leisten darf, die Schweiz mit der Welt zu verbinden und Leute zusammenzubringen ist ein grosses Privileg meines Berufes. Trotz der intensiven Arbeit im Cockpit, gibt es immer wieder Momente, in denen ich die einzigartige Aussicht geniesse und die vorbeiziehende Welt unter mir bestaune.

Da wir die Schweiz mit der Welt verbinden, haben uns die Auswirkungen des Corona-Virus bereits früh getroffen. Aufgrund der drastisch zurückgegangenen Nachfrage nach Flugreisen und die vielen Einreisebeschränkungen musste SWISS in den vergangenen Tagen den Flugbetrieb auf ein Minimum reduzieren. Ich bin froh, dass wir in Einklang mit den jeweiligen Bestimmungen der Länder weiterfliegen. Wir halten mit einem Rumpfflugplan unseren Flugbetrieb aufrecht, um den Menschen, insbesondere Schweizerinnen und Schweizer, so eine Rückkehr in ihre Heimat zu ermöglichen. Als Mitarbeiter werde ich täglich über die neusten Entwicklungen informiert und erhalte einen Einblick hinter die Kulissen. Es wurde kommuniziert, dass Swiss mit dem EDA in Gesprächen für mögliche Rückkehrflüge ist und wir dafür jederzeit Besatzungen und Flugzeuge bereithalten. Oder dass wir die Kabine mit besonderen Verfahren reinigen, um so die bestmögliche Hygiene für unsere Passagiere und Besatzungsmitglieder gewährleisten zu können.

Die aktuelle Lage betrifft meine Branche direkt, besonders wenn man bedenkt, dass uns 38% der Touristen per Flugzeug erreichen und gut 40% der Exporte die Schweiz über den Luftweg verlassen. Dabei generiert der Luftverkehr in der Schweiz mit über 190'000 Arbeitsplätzen eine Wertschöpfung von 33.5 Mrd. CHF und damit einen beachtlichen Mehrwert für die Schweizer Gesellschaft, Wirtschaft und den Tourismus.

Die aktuelle Situation ist für uns alle unbekannt und beschäftigt mich ebenso. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir vereint diese Herausforderung bewältigen und uns an die behördlichen Vorgaben halten. Schliesslich wollen wir alle, dass ein normaler Alltag so rasch wie möglich wieder einkehrt.

Wann wird Wick wieder im Cockpit arbeiten? PD / Christian Merz

Natürlich fehlt mir meine Arbeit über den Wolken. Es ist besonders die Zusammenarbeit mit meinen Besatzungen, die Interaktion mit den Passagieren und die einzigartigen Ausblicke aus dem Cockpit die ich vermisse. Und so freue ich mich schon jetzt, wenn ich hoffentlich bald wieder abheben darf und ich bin sicher, dass ich diese Momente umso mehr schätzen werde.»

«Ich bin Besitzer des Sportartikel-Ladens 3Sixty in Stans. Ein weiteres Geschäft habe ich in Schwyz. Beide Läden sind derzeit wegen des Corona-Virus geschlossen, der Verkauf an den Standorten ist bis auf Weiteres eingestellt. Wir versuchen, unsere Produkte im Online-Shop zu verkaufen – aber weil derzeit die ganze Wirtschaft Probleme hat, hält sich der Absatz in Grenzen.

Bild: PD

Dennoch verlieren meine vier Mitarbeitenden und ich nicht die Zuversicht. Wir versuchen, uns so gut wie möglich zu arrangieren. Uns ist klar, dass nun jede und jeder gefordert ist. Je besser wir die Massnahmen des Bundes einhalten, desto schneller wird sich die Lage stabilisieren und schliesslich wieder normalisieren.

Derzeit stellt sich bei uns die Frage, was wir mit den frisch gelieferten Produkten machen. Wir waren gerade dabei, auf die Sommerkollektion umzustellen. Die Sportartikel stehen noch frisch verpackt bei uns im Lager. Nun gilt es, eine Lösung mit den Lieferanten zu finden. Hier habe ich gemerkt, dass wir auf sehr viel Verständnis stossen. Vielleicht dürfen wir die Lieferungen zurückschicken, vielleicht erhalten wir einen Zahlungsaufschub – die Lieferanten geben sich kompromissbereit, sind sich natürlich auch über die ausserordentliche Lage bewusst.

Während den letzten Tagen haben wir zudem eine grosse Solidarität unserer Kunden gespürt. Wir haben viele aufmunternde Nachrichten und Zusprüche erhalten, einige haben sogar Gutscheine gekauft. Diese Unterstützung ist sehr schön in diesen schwierigen Zeiten.

Auch wenn die Lage ernst ist: Ich fühle mich privilegiert, in einem Land zu leben, dass in diesen Krisenzeiten Hand bietet. Als der Bundesrat nämlich für die Wirtschaft zusätzlich 32 Milliarden gesprochen hatte, habe auch ich leicht aufgeatmet.»

Gespräch aufgezeichnet: 22. März 2020

«Das Corona-Virus betrifft mich eigentlich auf drei Ebenen: In meiner beruflichen Tätigkeit als Rektor der Schule Sachseln, in meiner Funktion als Stellvertretender Stabschef des Führungstabes der Gemeinde Sarnen und als dreifacher Familienvater. Als Rektor galt mein Hauptfokus zunächst dem Aufgleisen der sogenannten ersten Phase: Wir mussten den Unterrichtsstil umkrempeln und Informationskanäle aufbauen, damit die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern kommunizieren können. Neue Lernziele müssen vorerst warten. Allerdings müssen wir langfristig denken und für eine zweite Phase Online-Plattformen einrichten und den Schülern Unterrichtsmaterial bereitstellen. Mich freut besonders, wie engagiert, kreativ und offen die Lehrpersonen an die Arbeit gehen. Aber auch die Schüler und Eltern sind sehr motiviert. Das erleichtert die Arbeit enorm.

Bild: PD

Weil der Chef des Führungsstabes der Gemeinde Sarnen altersbedingt ebenfalls zur Risikogruppe gehört, habe ich dessen Leitung übernommen. Wir möchten eine Anlaufstelle einrichten für Leute, die sich nicht selber versorgen können oder wollen. Die Situation ist sehr anspruchsvoll – auch für unsere Kinder. Ich bin immer erreichbar. Die Kinder wissen, dass ich weg muss, sobald das Telefon klingelt, auch wenn wir ein Brettspiel spielen.

Meine Frau und ich versuchen aber der ganzen Situation einen Rahmen von Normalität zu geben. Unser Betreuungsnetz ist weggefallen, weswegen wir uns gut koordinieren müssen. Mittlerweile geht es schon besser. Für die Kinder ist die ganze Situation aber noch nicht ganz fassbar. Sie geniessen die Zeit ohne Termine, ohne Schule oder Training. Nun müssen wir aber Strukturen aufbauen, damit unser Alltag einen geregelten Ablauf erhält.

Das klingt jetzt nach einer sehr grossen Belastung, aber ich bekomme genug Schlaf. Ich bin im Krisenmodus. Die Prognosen bereiten mir zugegebenermassen ein wenig Bauchweh, aber die grosse Solidarität und Bereitschaft der Bevölkerung motivieren mich enorm. Ich weiss: Wir müssen für das dankbar sein, was wir haben. Anderen Menschen geht es viel schlechter.»

Gespräch aufgezeichnet: 22. März 2020

Bild: PD

«Zurzeit steht die Welt Kopf. Deshalb kann ich mich momentan noch nicht wirklich auf das Musizieren konzentrieren. Wenn ich mich in der neuen Situation etwas mehr zurecht gefunden habe, möchte ich die Möglichkeit aber erst recht nutzen, um kreativ zu sein. Dies gilt vor allem für meine Band Little Fellow. Mein Bandkollege und ich mussten wie so viele andere die nächsten Konzerte absagen. Unser Album will ich gerade aber niemandem aufdrängen. In der Corona-Pandemie geht es um die öffentliche Gesundheit und das Leben der infizierten Patienten. Ich bin aber froh, hat der Bund nun für die Kunstschaffenden einen Betrag gesprochen – das ist richtig und wichtig.

Trotzdem will ich vermeiden, dass meine Schülerinnen und Schüler musikalisch stehen bleiben. Sie sollen weiter die Möglichkeit haben, Lieder zu schreiben, ihre Stimme weiterzuentwickeln – denn in der Langeweile liegt häufig eine grosse Quelle der Inspiration. Ich will sie dazu ermutigen, experimentell zu sein, vielleicht auch einmal etwas Unkonventionelles auszuprobieren, mit Alltagsgegenständen wie Gläser oder Bücher zu musizieren. Sie sollen singen, komponieren – einfach musikalisch sein.

Daher habe ich den Online-Kommunikationsdienst Zoom eingerichtet. So kann ich auch in diesen Zeiten Kontakt mit meinen Schülerinnen und Schülern halten und ihnen helfen, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Ich hatte diese Woche mit allen zwölf Kontakt. Auch wenn sie etwas nachdenklich sind, habe ich sie trotzdem als aufgestellt und motiviert empfunden. Mit den Unterrichtslektionen starten wir sofort – es ist nämlich auch für die Kinder und Jugendliche wichtig, sich zu beschäftigen. Und wer weiss: Vielleicht stellen wir am Schluss noch ein Zoom-Konzert auf die Beine.»

Gespräch aufgezeichnet: 21. März 2020

Bild: PD

«Ich arbeite 80 Prozent im Kinderheim Compass Hubelmatt als Praktikant. Dort betreue und begleite ich zusammen mit meinen vier Mitarbeitenden Kinder und Jugendliche, welche sich in einer schwierigen familiären Phase befinden. Neben meinem Praktikum studiere ich Soziale Arbeit an der Hochschule Luzern.

Auch bei uns ist das Corona-Virus natürlich ein Thema. Einerseits sind wir daran gehalten, die Hygienevorschriften des Bundesamts für Gesundheit einzuhalten. Andererseits ist es in der derzeitigen Situation aber vor allem wichtig, dass wir unseren Kinder und Jugendlichen helfen, eine neue Struktur in den Alltag zu bringen. Hier spielt vor allem hinein, dass die Schulen seit Montag geschlossen sind. Dies hat einen Einfluss auf unsere Arbeit. Weil das Schulsystem gerade vor einer grossen Herausforderung steht, fasse ich es auch als unseren Auftrag auf, die Kinder und Jugendliche zu beschulen. Sie sind zwischen sechs und dreizehn Jahre alt, die Schulbildung entsprechend unterschiedlich. Wir spüren diese neue Verantwortung – wie alle anderen auch. Doch Solidarität zu zeigen, erachte ich derzeit als sehr wichtig.

Die Schulen haben uns sehr gut und vor allem rasch informiert. Die Abläufe waren sofort klar, einen Auftragsplan haben wir bereits am Mittwoch erhalten. Damit wir aber so schnell wie möglich in den Normalzustand zurückkehren können, ist es nun wichtig, dass wir die Vorschriften des Bundes einhalten. Damit helfen wir auch den Kindern und Jugendlichen, die bei uns im Compass Hubelmatt sind – denn ihnen ist der Ernst der Lage bewusst.»

Gespräch aufgezeichnet: 21. März 2020

