Maximal 10 Personen an privaten Anlässen: Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren fordern vom Bund strengere Massnahmen

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren zeigen sich beunruhigt. Die Zentralschweiz sei vom Coronavirus deutlich stärker betroffen als in der ersten Welle. Die Zentralschweizer Kantone fordern deshalb rasch einschneidende Massnahmen, um das Virus einzudämmen.

Die Bronce-Skulptur des Schäfers mit Schafen von Rolf Brem auf dem Theaterplatz trägt ebenfalls eine Schutzmaske. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. Oktober 2020)

(zfo) «Die jetzige Lage macht es nötig, dass auf Bundesebene deutlich verschärfte Massnahmen angeordnet werden. Ansonsten droht ein Zusammenbruch des Contact Tracing sowie eine Überlastung des Gesundheitswesens», schreiben die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren (ZGDK) in einer Mitteilung am Samstag.

Die ZGDK fordern den Bundesrat auf, rasch griffige Massnahmen zu treffen. Konkret wollen sie, dass bei Anlässen maximal 30 Personen zugelassen sind. Bei privaten Veranstaltungen im Familien- oder Freundeskreis fordert die ZGDK eine Beschränkung auf 10 Personen. «Gerade bei privaten Anlässen kommt es zu auffällig vielen Infektionen, da dort der Abstand oftmals nicht eingehalten wird», führt der Präsident der ZGDK Martin Pfister (Zug) aus. «Deshalb sind auch dort strenge Massnahmen angezeigt.»

Auch im Amateursport brauche es strengere Regeln. Gänzlich untersagt werden sollten Chorproben und -konzerte; ebenso sind Tanzlokale und Clubs zu schliessen.

Die ZGDK befürworten zudem eine deutliche Ausdehnung der Maskenpflicht, etwa in Bildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz, falls der Abstand nicht eingehalten werden kann. Der Kanton Luzern hat eine solche am Samstag bereits eingeführt.

Falls es auf Bundesebene nicht zu einheitlichen und umfassenden Massnahmen kommt, werden die Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren entsprechende Massnahmen den jeweiligen Kantonsregierungen beantragen. Dabei werde eine möglichst einheitliche Umsetzung innerhalb der Zentralschweiz angestrebt, wobei kantonale Unterschiede je nach epidemiologischer Lage zulässig seien. Da bei der Bekämpfung des Virus jeder Tag zähle, sollen die Kantone auch weiterhin unterschiedlich schnell zu schärferen Massnahmen greifen können.