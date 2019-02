Zeugenaufruf: Lastwagen fährt eine Strassenlaterne um In Hohenrain hat ein Lastwagen eine Strassenlaterne und Verkehrssignale umgefahren. Der Lenker fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Lastwagen hat eine Strassenlaterne und Verkehrssignale umgefahren. (Bild: Luzerner Polizei (Hohenrain, 1. Februar 2019)

Am Freitagmorgen, um zirka halb acht, befuhr ein Lastwagen den Kreisel Ottenhusen in der Gemeinde Hohenrain. Das Fahrzeug, das aus Richtung Ballwil kam, bog in einem engen Radius nach rechts ab. Dabei touchierte er eine Strassenlaterne und Verkehrssignale. Der Kandelaber stürzte um und ragte in die Fahrbahn hinein.



Der Chauffeur des Lastwagens, der mit ausländischen Kennzeichen unterwegs war, setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Sins fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenhöhe beträgt mehrere tausend Franken, wie die Luzerner Polizei mitteilt.

Diese sucht Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden. (pd/sre)