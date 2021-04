Zoobericht 2020 Positive Bewertungen für Tierpark Goldau und für Toni's Zoo vom Schweizer Tierschutz Der Schweizer Tierschutz hat den Zoobericht 2020 veröffentlicht. Der Natur- und Tierpark Goldau und Toni's Too in Rothenburg schneiden darin erfreulich gut ab.

Eine Europäische Wildkatze im natur- und Tierpark Goldau. Bild: PD

Der Tier- und Naturark Goldau setzt den Schwerpunkt auf die Präsentation von europäischen Tierarten. In Goldau lässt sich, wie nirgendwo sonst in der Schweiz, eine sehr grosse Vielfalt an heimischen Tierarten in tiergerecht eingerichteten Gehegen beobachten, heisst es in einer Medienmitteilung des Schweizer Tierschutz (STS) vom Donnerstag zum Zoobericht 2020. Die neu errichteten Anlagen bieten gemäss STS durchwegs gute bis sehr gute Haltungsbedingungen. Das Edukationskonzept sei modern und interaktiv und beinhalte auch kommentierte Schaufütterungen sowie die Präsenz von Auskunftspersonen (Ranger). Schwerpunkte setzt der Park bei der Haltung und Zucht von Bartgeiern, Waldrappen, Wisents, Fischottern sowie bei seltenen Haustierrassen.

Geparden in Toni's Zoo in Rothenburg. Bild: PD

Im Toni’s Zoo lebt eine grosse Anzahl verschiedenster exotischer Tierarten. Teilweise handelt es sich um beschlagnahmte Tiere, die hier eine Bleibe gefunden haben. Wie dem Zoobericht 2020 des STS zu entnehmen ist, wirkt der Zoo sehr gepflegt. Der allzu «aufgeräumte» – und in früheren Zooberichten kritisierte – Eindruck vieler Tiergehege (mangelnde Beschäftigungs- und Rückzugsmöglichkeiten) habe sich unterdessen stark verbessert, die meisten Gehege seien jetzt interessant und verhaltensbereichernd strukturiert. Bemerkenswert ist laut laut dem STS auch die bauliche Tätigkeit, die dieser Kleinzoo an den Tag legt. So werden regelmässig neue Anlagen gebaut und ältere saniert. Als Beispiele erwähngt der STS hier die Anlagen für die Trampeltiere, die Berberaffen, die Fennek oder die Brillenpinguine.