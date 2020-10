«Zu hart, zu schnell verhängt»: Luzerner Heimleitungen lehnen das Besuchsverbot ab und fordern Lockerungen Heimleitungen kritisieren, dass die Luzerner Regierung trotz gut funktionierenden Schutzkonzepts ein Besuchsverbot für Altersheime verhängt habe. Gesundheitsdirektor Guido Graf zeigt sich gesprächsbereit.

Wer seine Eltern oder Grosseltern im Altersheim besuchen will, dem bleibt seit vergangenem Samstag – wie bereits im Frühling – nur noch das Telefon. Wegen stark steigender Coronafallzahlen hat der Luzerner Regierungsrat ein Besuchsverbot verhängt (wir berichteten). Bei Luzerner Heimleitern kommt dies gar nicht gut an. «Der Regierungsrat hat aus der ersten Welle wenig gelernt. Ohne Dialog mit den systemrelevanten Heimen hat er am Freitag in einer Hauruckübung ein generelles Besuchsverbot für 38 Tage erlassen, dies ist inakzeptabel», sagt etwa Marco Müller, Geschäftsführer des Kirchfeld in Horw. «Strengere Besuchsregeln, welche auch die psychische Gesundheit der Bewohnenden mitberücksichtigt, hätte ich klar bevorzugt.»

Hier eine Aufnahme der Kirchfeld-Besuchsbox, wie sie während des letzten Besuchsverbots existiert hat:

Bild: Philipp Schmidli (Horw, 17. April 2020)

«Optimale Sicherheit statt totale Sicherheit und eine höhere Gewichtung der Würde der Menschen in den Pflegezentren» – dies wünscht sich Marco Müller von der Regierung zukünftig.

Ähnlich äussert sich auch Marianne Wimmer, Leiterin des Zentrums Höchweid in Ebikon: «Ich bin der Meinung, dass es sinnvoller und sicherer ist, Besuche unter strengen Schutzvorgaben zuzulassen, als wenn sich Bewohner mit ihren Angehörigen (unkontrolliert) ausserhalb der Pflegezentren treffen.» Den Entscheid des Regierungsrates könne und wolle man in dieser drastischen Form nicht akzeptieren. Deshalb sei auch Curaviva, der Kantonalverband Luzerner Pflegeheime, aktiv geworden.

Besuchsverbot gefährde die Psyche vieler Heimbewohner

Dies bestätigt Nadja Rohrer, Curaviva-Vorstandsmitglied und CEO der Emmer Betagtenzentren AG: «Wir müssen die Corona-Ansteckungen zwar in den Griff kriegen und wollen den Regierungsrat diesbezüglich auch unterstützen. Gleichzeitig darf dies aber nicht auf Kosten der zu schützenden Menschen in den Heimen gehen.» Ein Besuchsverbot bis Ende November gefährde die Psyche vieler Heimbewohner und sei nicht das Richtige. «Wir haben ein Schutzkonzept, das in den vergangenen Wochen hervorragend funktioniert hat und das wir gerne weiterführen möchten», so Rohrer. Dazu zählt etwa zwingend die Anmeldung jedes Besuchs im Voraus und die Einhaltung bestimmter Zeitfenster.

Rohrer stört sich aber nicht nur «an der Härte, sondern auch am Tempo», das der Regierungsrat beim Besuchsverbot hingelegt hat:

«Wir erfuhren am frühen Freitagabend, dass ab Samstag keine Besuche mehr möglich sind, und mussten dies den Bewohnern beim Abendessen mitteilen, viele stiessen wir damit vor den Kopf.»

Auch bei den Angehörigen sei das Unverständnis riesig, wie sich aufgrund der vielen Telefonanrufe noch am Freitagabend zeigte. «Selbst wir von der Leitung dachten ja: Warum jetzt dieses Verbot?», sagt Rohrer. Zumal die Heimleiter keine Möglichkeit erhalten hätten, ihre Sicht der Dinge darzulegen. Curaviva hat laut Rohrer bereits am Wochenende den Kontakt zur Dienststelle Soziales und Gesundheit gesucht: «Im konstruktiven Austausch konnten wir gemeinsam Lösungsvorschläge erarbeiten, welche kontrollierte Besuche mit strengen Auflagen vorsehen.» Die Beratung dieses Vorschlages durch den Regierungsrat erfolge in den nächsten Tagen.

«Die Regierung ist sich bewusst, dass die Anordnung letzten Freitag sehr kurzfristig erfolgte, und ich kann den Ärger der Betroffenen auch zu einem grossen Teil verstehen», sagt Gesundheitsdirektor Guido Graf (CVP). Auslöser des Besuchsverbots gewesen sei vor allem, dass kurz zuvor in einem Kurhaus 18 Personen isoliert und 31 Personen unter Quarantäne gestellt worden seien. «Wir wollten mit dieser Sofortmassnahme verhindern, dass sich das in einem Pflegeheim wiederholen kann – oder noch schlimmer: dass es gar zu Todesfällen in Luzerner Pflegeheimen kommt», so Graf. Selbstverständlich sei die Regierung aber bereit und befürworte es auch ausdrücklich, die Massnahme mit Curaviva zu besprechen und nach Alternativen zu suchen. Graf:

«Wenn das Verbot aufgrund anderer Vorkehrungen nicht notwendig ist, werde ich selbstverständlich in der Regierung die Aufhebung beantragen.»

Die Heimleiter hoffen, dass genau das bald eintrifft. Damit Besuche möglich sind, verfüge beispielsweise das Ebikoner Zentrum Höchweid über ausreichend Schutzkleidung, fahrbare Plexi- und Glaswände, wie Marianne Wimmer sagt. Zudem werde Personal rekrutiert, welches die Besucheranfragen koordinieren, das Contact-Tracing sicherstellen sowie Besucher instruieren und begleiten könnte.