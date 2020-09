Zu hohe Schadstoffwerte im Heilpädagogischen Zentrum in Hohenrain

Naphthalin ist ein Bestandteil von teerhaltigen Produkten, welche insbesondere in den 50er- bis 70er-Jahren im Bauwesen eingesetzt wurden. Formaldehyd kommt häufig in verarbeiteten Holzmaterialien zum Vorschein.

Am HPZH wurden Naphthalinkonzentrationen von bis zu 205 µg/m3 und Formaldehydkonzentrationen von bis zu 237 µg/m3 festgestellt.

Aktuell gibt es in der Schweiz keine gesetzlichen Grenzwerte. Entsprechend orientiert man sich an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche für Naphthalin einen Richtwert von 30 µg/m3 vorgeben. Ab diesem Wert besteht Handlungsbedarf.

Für Formaldehyd gibt es eine Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), welche besagt, dass ein Wert von 125 µg/m3 nicht überschritten werden sollte. Der Arbeitsplatzgrenzwert bei Formaldehyd liegt bei 370 µg/m3.