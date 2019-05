Zu wenig Raum: Spitex Hochdorf wechselt Standort Die Spitex Hochdorf ist zu einem grossen Verbund gewachsen und braucht mehr Platz. Jetzt ist der neue Standort bekannt.

(pd/avd) Nicht nur der Bedarf an ambulanter Pflege wächst, auch die Spitex Hochdorf. Mittlerweile haben sich elf Vertragsgemeinden angeschlossen. Das braucht Platz. Die Spitex wechselt darum auf den 1. Januar 2020 ihren Standort in Hochdorf von der Industriestrasse 6 an die Turbistrasse 25. Dies teilt der Verein mit. Aktuell hat die Spitex Hochdorf 65 Angestellte und ist für ein Einzugsgebiet von rund 32 000 Einwohner zuständig.