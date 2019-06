Zu wenig Reiter: Luzerner Herrgottskanoniere müssen umdisponieren

Das Programm der Herrgottskanoniere gemäss Website in Luzern: Mittwoch 18 Uhr Abmarsch Kornmarkt, 20 Uhr Salutschiessen. Donnerstag 7 Uhr Salutschiessen, 7.15 Uhr Feldgottesdienst auf Gütsch, 9 Uhr Eucharistiefeier in der Franziskanerkirche, anschliessend Prozession. Auch in Sempach gehören Salutschüsse zur Tradition. Träger ist die Corporis-Christi-Bruderschaft, die laut einer Medienmitteilung dieses Jahr ihr 90-Jahr-Jubiläum feiert. Auch hier werden bereits am Mittwoch, um 19 Uhr, die ersten Salven abgefeuert. Der Feldgottesdienst findet am Donnerstag um 10 Uhr an der Seeallee statt (bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche), anschliessend Prozession. (hor)