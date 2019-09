Der Sieger des Architekturwettbewerbs Eichwaldstrasse steht fest Die Wohngenossenschaft Geissenstein EBG plant an der Eichwaldstrasse in Luzern zwei Neubauten sowie die Sanierung des denkmalgeschützten Salzmagazins. Sieger des Projektwettbewerbs ist «Charlotte» des Generalplaners Blättler Dafflon Architekten AG Zürich.

Visualisierung des Siegerprojektes Charlotte. (Bild: PD)

(zim) Im Siegerprojekt Charlotte schlagen die Architekten zwei Neubauten vor, die das Gelände gegen Norden, Osten und Süden abschliessen. Dadurch entsteht ein grosser, verkehrsfreier Vorplatz, der von den Bewohnenden und den Gewerbetreibenden gut genutzt werden kann, heisst es in einer Medienmitteilung der Wohngenossenschaft EGB zum Juryentscheid.

Es sollen rund 55 Wohnungseinheiten (1½- bis 5½-Zimmer-, Atelier-, sowie zwei Grosswohnungen) angeboten werden. Die Mieten sollen sich für Neubauten im eher tiefen Preissegment bewegen. Für die Integration des denkmalgeschützten Salzmagazin werde eine Lösung mit wenig substanziellen Eingriffen vorgeschlagen. Noch überarbeitet werden müssten unter anderem Themen wie das Parkieren der Velos oder die Gestaltung der Umgebung.

Das Siegerteam setzt sich unter der Leitung des Generalplaners Blättler Dafflon Architekten AG aus verschiedenen Planungsbüros aus Zürich, Aarau, Sursee, Beinwil am See, Horw und Luzern zusammen.

Urabstimmung im ersten Halbjahr 2020

Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der EBG werden im ersten Halbjahr 2020 mittels Urabstimmung über den gesamten Projektkredit entscheiden. Die Investitionskosten werden laut Mitteilung nach Überarbeitung des Projektes als Grundlage für die Urabstimmung kommuniziert. Mit dem Bau soll im Jahr 2020 gestartet werden.

Vom 15. bis 18. November 2019 werden die acht eingereichten Projekte im Laboratorium an der Sternmattstrasse 3 in Luzern der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Vernissage ist am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr.