Undurchsichtige Ticketpreise: Zugreisende zahlen auch im Seetal und Rontal zu viel Auf den Aufruf unserer Zeitung meldeten einige Leser weitere Ungereimtheiten auf bestimmten Strecken im ÖV-Tarifsystem.

Wie komme ich zum günstigsten Ticket im öffentlichen Verkehr? Unsere Zeitung hatte am Dienstag berichtet, dass mit eigener Berechnung und der Kombination von Tickets zum Teil viel Geld gespart werden kann. Denn über die gängigen Billettverkaufsstellen wird zwar immer das korrekte, aber nicht immer das günstigste verfügbare Ticket verkauft.

Im Zentrum des Artikels standen Verbindungen mit der S3 in den Kanton Schwyz. Ein Retourbillett von Hitzkirch nach Morschach kostet beispielsweise 60.40 Franken. Wer die Strecke in Hitzkirch – Immensee und Immensee – Morschach unterteilt, bezahlt nur 44.40 Franken – also 16 Franken weniger.

Die kürzere Strecke ist teurer

Auf den Artikel haben wir rund ein Dutzend Zuschriften erhalten. Leserinnen und Leser haben uns auf weitere Ungereimtheiten im ÖV-Tarifsystem in unserer Region aufmerksam gemacht. Nachfolgend eine Auswahl der Meldungen: