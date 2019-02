«Zur Effizienzsteigerung»: BLS baut 170 Stellen ab Das Zugunternehmen BLS will sparen: In den nächsten fünf Jahren möchte es jährlich 50 bis 60 Millionen Franken weniger ausgeben. Um das zu erreichen, müsse es allerdings insgesamt 85 Millionen Franken investieren.

S-Bahn-Züge der BLS im Depot. (Bild: Peter Schneider/Keystone, Bern, 3. Dezember 2013)

(pd/lur) Die Bahngesellschaft BLS will bis 2023 jährlich 50 bis 60 Millionen Franken einsparen. Am Donnerstag hat sie nun konkrete Massnahmen zur Umsetzung dieses Ziels vorgestellt. Unter anderem wird das Unternehmen 170 Vollzeitstellen abbauen – «maximal 45 davon durch Kündigungen». Support- und Management-Funktionen seien davon am stärksten betroffen, zumindest proportional gesehen, teilt die BLS mit.

Mit den Gewerkschaften sei ein Sozialplan für die 45 betroffenen Mitarbeiter ausgearbeitet worden. Der Abbau der restlichen Stellen soll durch Pensionierungen, natürliche Fluktuation und die Nichtneubesetzung vakanter Positionen erreicht werden.

Nur noch eine App

Bevor gespart werden kann, muss aber nochmals kräftig investiert werden. Unter anderem um IT-Systeme zur Automatisierung von Prozessen beschaffen zu können, wende die BLS 85 Millionen Franken auf.

Weitere Sparmassnahmen sehen vor, künftig nur noch eine App und einen Webshop zu betreiben, statt wie bisher mehrere. Auch das Netz der BLS-Reisezentren soll verkleinert werden.

Des Weiteren sollen 18 BLS-Lokomotiven überholt werden, um sie noch 15 weitere Jahre verwenden zu können.

Zusätzliches Sparpotenzial ortet die BLS im Einkauf, bei der Planung und der Logistik. In letzterem Bereich sollen durch Zentralisierung Lager- und Materialkosten reduziert werden.