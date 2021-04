Kurz-News Zonenplanänderung und Hochwasserschutz in Menznau

Am 30. Juni 2020 beschlossen die Stimmberechtigten eine Änderung des Zonenplans in den Gebieten Kronenrain/Dorf und Chällerrain/Geiss sowie des Bau- und Zonenreglements. Der Regierungsrat hat nun die Änderungen genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes entlang der Seewag im Abschnitt Swiss Krono AG sollen an zwei Abschnitten Ufererhöhungen vorgenommen werden. Der Regierungsrat hat ein entsprechendes Wasserbauprojekt bewilligt, teilt er mit. Die Projektkosten belaufen sich auf 154'000 Franken. Die Bauherrschaft wird der Gemeinde Menznau übertragen.