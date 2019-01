Zusammen sind diese beiden Meggerinnen 200 Jahre alt Meggen hat überdurchschnittlich viele Einwohner im Rentenalter oder gar darüber hinaus. Zwei davon feierten dieser Tage ihren 100. Geburtstag.

Ein Blumenstrauss von der Gemeinde Meggen: Johanna Mahlstein (links) und Thery Dietrich feierten Anfang Jahr ihren 100. Geburtstag. (Bild: PD)

In Meggen lebt es sich offenbar lang: Im vergangenen Jahr registrierte die Gemeinde von insgesamt 7225 Einwohnerinnen und Einwohner 108 Personen, die über 90 Jahre alt waren. Es erstaunt daher wenig, dass der Gemeinderat in regelmässigen Abständen zu hohen runden Geburtstagen gratulieren darf. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung von Dienstag.



Zwei davon sind Thery Dietrich und Johanna Mahlstein - beide feierten Anfang Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarinnen leben heute im Alters- und Pflegeheim Sunneziel in Meggen. Früher wohnten beide in der Stadt Luzern.

Der Megger Gemeindepräsident und Kantonsrat Urs Brücker (GLP) gratulierte den beiden 100-jährigen persönlich zum Ehrentag und überreichte ihnen nebst Glückwünschen einen Blumenstrauss. (kuy)