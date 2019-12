Zustupf für Jungbürger: Sechs «Dieteler» heimsen 1500-Franken-Bonus ein Grossdietwil belohnt Jungbürger, die im Dorf wohnhaft bleiben, mit einem Zustupf an die Wohnkosten. Der Gemeinderat zahlt heuer 9000 Franken aus.

Reto Frank, Gemeindepräsident von Grossdietwil, bei einer Neubaute. Bild: Manuela Jans-Koch (14. August 2019)

Das 860 Einwohner zählende Grossdietwil verkündete im Sommer eine kühne Botschaft: Jungbürger, die erstmals aus dem Elternhaus ausziehen und im Dorf bleiben, erhalten neu 1500 Franken. Bar auf die Hand. Nicht als Lockvogel, sondern als Anerkennung, sagte Gemeindepräsident Reto Frank (parteilos) damals. Die Jugend bereichere das Dorfleben und lege den «Grundstein» für neue Familien (Artikel vom 15. August).

Gemeinde Grossdietwil Ständige Wohnbevölkerung 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jahr 700 800 900 1000 861 861 858 858 905 905 782 782

Der Auslöser für die Massnahme? Grossdietwil will kein Geisterdorf werden. Seit 2015 entstanden rund 40 neue Wohnungen, 30 sind bald bezugsbereit, 20 weitere wurden bewilligt. «Was Grossdietwil früher fehlte, nämlich ein Angebot für Miet- und Eigentumswohnungen, steht nun dank reger Bautätigkeit zur Verfügung», sagt Frank. Die vielen Neubauwohnungen auf einen Schlag könnten in einem kleinen Dorf allerdings auch Ängste auslösen. «Der Gemeinderat hat den 1500-Franken-Bonus ins Leben gerufen, um ein Zeichen zu setzen, dass man die Jungen gerne in den Mietwohnungen und damit im Dorf behalten möchte.»

Gemeinde hat 9000 Franken ausbezahlt

Die Offensive der Behörde blieb nicht unbemerkt. «Bis heute gingen sechs Gesuche bei der Gemeinde ein, diese konnten wir allesamt gutheissen», sagt Reto Frank auf Anfrage. «9000 Franken wurden ausbezahlt.» Das Interesse sei erfreulich und bewege sich im Rahmen dessen, was man habe erwarten können. Grossdietwil hatte heuer 21 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 2000 und 2001.

«Je mehr Junge vom Bonus profitieren, desto besser.»

Zu den Belohnten gehören auch Jungbürger, die noch vor der Ankündigung des 1500-Franken-Bonus ihre eigenen vier Wände im Dorf bezogen haben. «Da der Gemeinderat die Idee bereits einige Monate vor der Einführung und Publikation beschlossen hatte, konnten wir auch diese Gesuche berücksichtigen», so Reto Frank. «Gelungen» lautet denn auch das erste Kurzfazit des Gemeindepräsidenten. Die Aktion sei «fast durchgehend sehr positiv» aufgenommen worden. «Die Bevölkerung hat erkannt, dass der Bonus auch als Anerkennung für die Jungen zu werten ist. Ihr Engagement prägt die Vereine und damit das Dorfleben an sich stark.»



Hohe Leerwohnungsziffer

Im Kanton Luzern standen im Sommer fast 3000 Wohnungen leer – so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. In der «Top 10» der Gemeinden mit den meisten freien Wohnungen findet sich auch Grossdietwil: Die Gemeinde wies im Juni eine Leerwohnungsziffer von 3,39 Prozent auf. Der kantonale Schnitt betrug 1,51 Prozent:

Leer stehende Wohnungen am 1. Juni 2019 Top 10 der Luzerner Gemeinden Leerwohnungsziffer in Prozent Leere Wohnungen (absolut) Altwis 7,11 14 Greppen 6,37 34 Alberswil 6,1 18 Altbüron 4,78 21 Aesch 4,49 29 Büron 4,49 51 Reiden 3,58 118 Egolzwil 3,53 24 Buchrain 3,39 90 Grossdietwil 3,39 13 Kanton Luzern Total 1,53 2991

Die Statistik bilde die Realität vermutlich nur bedingt korrekt ab, sagt Gemeindepräsident Reto Frank. Heuer seien 20 neue Wohnungen bewilligt worden. «Ich vermute, die Wohnungen wurden teils bereits in der Statistik aufgerechnet, obwohl sie noch nicht zur Verfügung stehen.»