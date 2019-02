Zwei Autos kollidieren auf einer Kreuzung in Ebikon – eine Person wird verletzt Auf der Kreuzung Reusseggstrasse und Sedelstrasse sind zwei Autolenker zusammengestossen. Sie machen gemäss Luzerner Polizei unklare Angaben zum Ampelstand.

Auf der Kreuzung Reusseggstrasse/Sedelstrasse ist es am Dienstagabend zu einer Kollision gekommen. (Bild: Luzerner Polizei)

(kuy) An der Kreuzung Reusseggstrasse/Sedelstrasse ist es am Dienstagabend zu einer Kollision gekommen. Ein 21-jähriger Autofahrer kam auf der der Reusseggstrasse von Emmen her. Nach eigenen Angaben wartete er eine Rotlichtphase ab, bevor er an der Kreuzung links in die Sedelstrasse abbiegen wollte.

Zeitgleich fuhr eine 30-jährige Frau vom Seetalplatz her auf die Reusseggstrasse und wollte die Kreuzung überqueren. Sie prallte auf der Kreuzung in die rechte Seite des abbiegenden Fahrzeugs. Die Luzerner Polizei teilt mit, dass die Angaben der Beteiligten über den Ampelstand unklar sind.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)

Eine Person musste medizinisch betreut werden

Der 21-Jährige erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst betreut. Der Sachschaden der beiden Fahrzeuge beträgt rund 17'000 Franken, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilt.