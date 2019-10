Zwei Autos kollidieren in Hochdorf – Sachschaden beträgt 30'000 Franken In Hochdorf hat sich auf der Baldeggerstrasse ein Unfall mit zwei involvierten Autos ereignet. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbar. (Bild: Luzerner Polizei)

(fmü) Zum Unfall kam es am Montag um 17.20 Uhr. Ein Autofahrer war von der Schlossergasse in Hochdorf Richtung Baldeggstrasse unterwegs. Bei der Einmündung kam es zu einer Kollision mit einem von Hochdorf Richtung Baldegg fahrenden Auto. Das schreibt die Luzerner Polizei am Dienstag in einer Mitteilung.

Eine Beifahrerin wurde leicht verletzt, sie wird sich nötigenfalls in ärztliche Behandlung begeben, heisst es weiter. Beide Autos waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt rund 30’000 Franken.