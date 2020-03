Video Zwei Corona-Virus-Fälle im Kanton Luzern – weitere Verdachtsfälle in Abklärung Im Kanton Luzern wurde bei zwei Personen das Corona-Virus nachgewiesen. Sie befinden sich in guter, gesundheitlicher Verfassung.

Bislang wurden im Kanton Luzern bei zwei Personen das Corona-Virus nachgewiesen. Es handelt sich um eine 16-jährige Schülerin der Kanti Alpenquai in Luzern. Sie hat sich in der Lombardei aufgehalten und wurde laut dem Kantonsarzt Roger Harstall mutmasslich dort infiziert. Sie zeigt Symptopme, befindet sich aber in guter gesundheitlicher Verfassung. Die 20 Mitschüler, acht Lehrpersonen sowie die Eltern wurden zur Beobachtung zu Hause unter Quarantäne gestellt.

Sie informierten über die Lage im Kanton Luzern: Noémie Schafroth vom Gesundheitsdepartement Luzern, Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie am Luzerner Kantonsspital, Gesundheitsdirektor Guido Graf und Kantonsarzt Roger Harstall (von links). Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern, 5. März 2020)

Bei der zweiten infizierten Person im Kanton Luzern handelt es sich um einen 45-jährigen Familienvater. Er hat sich laut Kantonsarzt Roger Harstall in der Schweiz angesteckt. Dieser Mann war in engem Kontakt mit einer Person, die ebenfalls in einem anderen Kanton positiv getestet wurde. Er sowie zwei weitere Personen aus dem Familienumfeld wurden unter Quarantäne gestellt.

Der Livestream von der Medienkonferenz

Der Liveticker von der Medienkonferenz:

Damit ist die Medienkonferenz beendet.

14:29 Uhr

Marco Rossi zur Situation in der Notfallstation im Kantonsspital Luzern: «Viele Personen kommen, die eine normale Erkältungskrankheit haben, aber gar nicht in einem Risikogebiet waren.» Da würden die Mitarbeiter an ihre Grenzen kommen. Damit ist die Medienkonferenz beendet.

14:28 Uhr

Guido Graf zum Vorrat der Schutzmasken im Kanton Luzern: «Der Bund hat ein Reservoir, auch der Kanton Luzern. Das Volumen ist sehr gross.» Konkrete Zahlen nennt der Gesundheitsdirektor nicht.

14:27 Uhr

Marco Rossi zur Belegung in der Isolierstation: Es ist denkbar, dass die Station mit zwölf Patienten bald voll ist. Dann werde man im Spital weitere Räume finden.

14:26 Uhr

Marco Rossi zur Isolierstation: «Die Räume standen vor Ausbruch des Corona-Virus leer und waren für uns ein Glücksfall. Deshalb konnten sie so schnell in Betrieb genommen werden.» Es gibt dort sechs Zimmer à zwei Betten, für total zwölf Patienten.

14:22 Uhr

Kantonsarzt Roger Harstall: «Es steht nicht zur Diskussion, weitere, einzelne Schüler von der Kantonsschule Alpenquai vom Betrieb auszuschliessen.»

«Wer krank ist, geht nicht zur Schule.»

14:22 Uhr

Nun startet die Fragerunde.

14:21 Uhr

Guido Graf: «Falls die Infektionszahlen stark ansteigen würden, werden Personen mit leichten Krankheitsverlauf zuhause isoliert. » Im Kanton Luzern gibt es nebst den beiden bestätigten Fällen aktuell weitere Verdachtsfälle.

14:20 Uhr

Alle Veranstaltungen sind meldungspflichtig, ruft Guido Graf in Erinnerung. Eine Arbeitsgruppe sei eingesetzt worden, um Ansprüche auf Kurzarbeit wirtschaftlich abwickeln zu können.

14:17 Uhr

«Jeder im Kanton Luzern muss helfen, das Verbreiten des Corona-Virus zu verhindern. »

Guido Graf ruft die sechs Verhaltensregeln des Bundes in Erinnerung.

14:14 Uhr

Guido Graf zur politischen Situation: «Wir stehen voll und ganz hinter der Strategie des Bundes.» Graf ist überzeugt: «Unsere Spitäler können das Corona-Virus meistern.»

14:12 Uhr

Guido Graf: «Das Corona-Virus im Kanton Luzern hat zwei Dimensionen, eine seuchenpolizeiliche und eine politische». Das Corona-Virus werde sich auch im Kanton Luzern weiter ausbreiten.

14:09 Uhr

Der Schülerin geht es sehr gut, sagt Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Luzern. Man kläre ab, wann sie wieder nach Hause gehen könne. «Wir sind vorbereitet, dass wir weitere Personen aufnehmen können.»

14:06 Uhr

Ein 45-jähriger Mann ist im Kanton Luzern positiv getestet worden. Damit gibt es im Kanton Luzern zwei Corona-Virus-Fälle. Der Mann hat sich in der Schweiz bei einer Person angesteckt, die sich bereits in Quarantäne befindet.

14:04 Uhr

Die Eltern, 20 Mitschüler sowie acht Lehrpersonen sind in Quarantäne gebracht worden. Was bedeutet das für diese Personen?

«Sie dürfen 14 Tage nicht nach draussen»

sagt Kantonsarzt Roger Harstall.

Schulschliessungen sind gemäss dem heutigen Stand im Kanton Luzern kein Thema.

14:02 Uhr

Beim ersten positiven Fall im Kanton Luzern handelt es sich um eine 16-jährige Schülern, welche die Kantonsschule Alpenquai in Luzern besucht. Sie hat sich vom 21. bis 24. Februar in einem Risikogebiet in Norditalien aufgehalten. Die Frau ist umgehend ins Kantonsspital Luzern gebracht werden. Im Kantonsspital wird sie medizinisch betreut. Sie befindet sich in einer guten, gesundheitlichen Verfassung.

14:00 Uhr

Guido Graf gibt einen aktuellen Überblick: 70 bestätigte Corona-Fälle in der Schweiz, 1 Todesopfer. Betroffen sind 14 Kantone. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis im Kanton Luzern der erste Fall gemeldet wird.

13:55 Uhr

Es informieren:

– Guido Graf, Gesundheits- und Sozialdirektor

– Roger Harstall, Kantonsarzt

– Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie Luzerner Kantonsspital

13:30 Uhr

An der Kantonsschule Alpenquai in der Stadt Luzern gibt es einen bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Betroffen ist eine Schülerin, die am Montag und am Dienstagvormittag noch den Unterricht besucht hatte. Sie ist derzeit in Spitalpflege (siehe «Mehr zum Thema»).