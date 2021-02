Abstimmung Zwei Luzerner Kirchgemeinden fusionieren Nachdem sich die Pfarreien Dagmersellen und Uffikon-Buchs bereits seit Jahren zusammengeschlossen haben, fusionieren nun auch die gleichnamigen Kirchgemeinden.

Dorfansicht der Gemeinde Dagmersellen. Bild: Pius Amrein

(rt) Aus den Kirchgemeinden Dagmersellen und Uffikon-Buchs wird die Kirchgemeinde Hürntal. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag der Fusion zugestimmt, wie die Kirchgemeinden mitteilen. In Uffikon-Buchs lag der Ja-Stimmen-Anteil bei 74 Prozent, in Dagmersellen bei 65 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 40, respektive 27 Prozent.

Mit dem Ja zum Zusammenschluss entsteht per 1. Januar 2022 die neue Kirchgemeinde. Seit 2013 arbeiten die Pfarreien Dagmersellen und Uffikon-Buchs bereits als Pastoralraum Hürntal zusammen.