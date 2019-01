Zwei Männer überfallen Frau in Tiefgarage in Willisau – Polizei sucht Zeugen Am Montagmorgen haben zwei Männer in einer Tiefgarage beim Bahnhofplatz in Willisau eine Frau überfallen. Die unbekannten Täter entwendeten die Handtasche der Frau, in der sich Bargeld befand. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall auf eine 48-jährige Frau ereignete sich am Montagmorgen gegen 9 Uhr. Zwei Männer entwendeten in einer Tiefgarage beim Bahnhofplatz Willisau die Handtasche des Opfers. Dabei wurde die Frau leicht an der Hand verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern mitteilte.

In der Handtasche befand sich unter anderem Bargeld. Vor dem Überfall hatte die Frau am Schalter der Raiffeisenbank in Willisau einen Bargeldbetrag abgehoben. Die Höhe des Betrages nennt die Staatsanwaltschaft nicht.

Die beiden Täter sind gemäss der Staatsanwaltschaft etwa 170 Zentimeter gross und um die 20 Jahre alt. Sie trugen dunkle Kapuzenjacken und Trainerhosen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche auffällige Beobachtungen – allenfalls auch im Umfeld der Raiffeisenbank – gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 041 248 81 17 entgegen. (pd/dvm)

Aktuelle Polizeibilder: