Zwei Millionen Franken für eine fünfjährige Professur im Bereich Informatik – Luzern und Schwyz profitieren davon



Die Informatikkenntnisse an Schulen sollen noch gestärkt werden. Dafür hat die Hasler Stiftung eine Informatikprofessur ausgeschrieben. Die mit zwei Millionen Franken dotierte Stelle geht an drei Hochschulen in der Zentralschweiz.