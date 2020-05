Zwei Motorradfahrer nach Kollision im Entlebuch schwer verletzt Beim Schwanderholzstutz zwischen Wolhusen und Entlebuch ereignete sich am Sonntagmorgen ein schwerer Motorradunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

(dvm) Am Sonntagvormittag kurz vor 10.40 Uhr fuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer von Wolhusen herkommend in Richtung Entlebuch. Vor der Rechtskurve Sagili beim Schwanderholzstutz geriet er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem aus Richtung Entlebuch herannahenden 63-jährigen Motorradfahrer. Beide Motorradlenker kamen zu Fall und blieben schwer verletzt liegen, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Der 28-Jährige musste mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Der 63-Jährige wurde vom Rettungsdienst per Ambulanz ins Spital transportiert.

An den Motorrädern entstand laut der Polizei ein Sachschaden in der Höhe von rund 15000 Franken. Die Strasse war auf Höhe der Unfallstelle nur einstreifig befahrbar und musste teilweise komplett gesperrt werden.

Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Telefon 041 248 81 17 zu melden.