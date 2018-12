Touristin beklaut: Zwei Diebe in Luzern verhaftet

Buchrain - 27. Dezember



Ein Autofahrer fuhr in den sogenannten Anpralldämpfer bei der Autobahnausfahrt Buchrain. Er wurde dabei leicht verletzt. (Bild: Luzerner Polizei)



Stansstad - 26. Dezember



Zwei Fahrzeuge sind auf der Stansstaderstrasse frontal ineinandergeprallt. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)



Stans - 24. Dezember



Am Montag ist es in Stans auf der Autobahn A2 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein offener Containerdeckel beschädigte eine Wechseltextanzeige. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)



Kriens - 22. Dezember



Am Samstag ist es in Kriens zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen gekommen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40‘000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Altendorf - 23. Dezember



Wegen Öl, das in einer auf dem Herd vergessenen Pfanne zu brennen angefangen hat, hat es am Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Altendorf gebrannt. (Bild: Kantonspolizei Schwyz)



Walchwil - 22. Dezember

Eine alkoholisierte Autolenkerin bediente während der Fahrt das Radio und verlor die Herrschaft über ihr Auto. Sie wurde leicht verletzt. (Bild: Zuger Strafverfolgungsbehörden)

Marbach - 21. Dezember 2018



In einem Wohnhaus in Marbach ist am Freitagvormittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr hat den Übergriff der Flammen auf ein unmittelbar daneben stehendes Gebäude verhindern können. Das alte Bauernhaus indes wurde vom Feuer zerstört.



Inwil - 21. Dezember 2018



Kurz vor 8 Uhr kollidierten an der Oberhofenkreuzung zwei Autos. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Beide Fahrer wurden verletzt, auf eine Spital wurde dennoch verzichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 29'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Küssnacht - 20. Dezember 2018



Weil er auf seinem Mobiltelefon eine Textnachricht las, ist ein 54-jähriger Autofahrer am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A4 in Küssnacht SZ verunfallt. Er verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und landete verletzt in einer Böschung. (Bild: Zuger Kantonspolizei)



Rain - 18. Dezember 2018



Dieses Auto war in eine Kollision mit zwei weiteren Autos und einem Lastwagen in Rain verwickelt. Beim Unfall auf der Rainstrasse auf der Höhe der Einmündung Chlewaldstrasse wurden zwei Personen verletzt. Alle Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt rund 70'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Rain - 18. Dezember 2018



Auch dieser Wagen war in die Kollision mit zwei anderen Autos und einem Lastwagen in Rain verwickelt. Beim Unfall auf der Rainstrasse auf der Höhe der Einmündung Chlewaldstrasse wurden zwei Personen verletzt. Alle Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Der Sachschaden beträgt rund 70'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)

Sursee - 17. Dezember 2018



Ein Autofahrer möchte auf die Autobahneinfahrt in Richtung Luzern einmünden. Dabei kollidiert er mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Autolenker wurden verletzt mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 43'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Neuenkirch - 17. Dezember 2018



Ein Autofahrer verursacht einen Auffahrunfall aus noch ungeklärten Gründen und schlittert infolgedessen in eine Böschung. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf zirka 15'000 Franken. (Bild: Luzerner Polizei)



Gurtnellen - 17. Dezember 2018



Ein Autolenker fuhr als Geisterfahrer auf der Autobahn A2 in Uri Richtung Süden und krachte in ein korrekt entgegenkommendes Fahrzeug. Verletzt wurde niemand.

(Bild: Urner Polizei)

Risch - 17. Dezember 2018



Drei Fahrzeuge fuhren in Risch über ein Metallteil, das ein Autofahrer auf der Autobahn verloren hatte. Es entstand beträchtlicher Sachschaden. Die Polizei sucht den Verursacher. (Bild: Zuger Polizei)

Beromünster - 16. Dezember 2018



Die Luzerner Polizei hat am frühen Sonntagmorgen vier Männer festgenommen, die in eine Wohnung in Beromünster eingestiegen sind. Die Täter haben Alkohol, Käse, Wertsachen und ein Auto gestohlen und sind geflüchtet. Diensthund Capo spürte die Männer auf. (Bild: Luzerner Polizei)

Buochs / Ennetbürgen - 16. Dezember



In der Nacht auf Sonntag haben Vandalen ein Schacht entfernt, Inselleuchtpfosten umgerissen

und verschiedene Signale ausgerissen. Die Polizei sucht Zeugen (041 618 44 66)

Seewen - 15. Dezember 2018



Tragischer Verkehrsunfall in Unterseewen. Ein Lenker gerät in der eiskalten Nacht auf der Seewernstrasse von der Fahrbahn und stürzt in den Bach. Der 64-Jährige wird erst am Morgen entdeckt. (Geri Holdener, Bote der Urschweiz)

Flüelen - 13. Dezember 2018



Ein Autofahrer stösst mit einem Polizeifahrzeug zusammen. Verletzt wurde niemand.



Grosswangen - 12. Dezember 2018



Unbekannte haben auf dem Trainingsplatz des FC Grosswangen in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember mehrere Runden gedreht. Die Polizei sucht Zeugen. (Bild: Luzerner Polizei)

Grosswangen - 12. Dezember 2018



Auch auf einer weiteren Wiese im Gebiet Eichzelg hat die Täterschaft Spuren hinterlassen. (Bild: Luzerner Polizei)

Dierikon - 14. Dezember 2018



Bei einer Kollision zwischen zwei Autos wurden beide Lenkerinnen verletzt ins Spital gebracht. (Bild: Luzerner Polizei)

Buchrain/Dierikon - 13. Dezember 2018



Bei einem Auffahrunfall von drei Personen- und einem Lieferwagen werden fünf Personen verletzt, drei davon müssen ins Spital.

Reichenburg - 13. Dezember 2018



Bei einem Zusammenstoss eines Autos mit einem Lieferwagen beim Autobahnzubringer in Reichenburg sind die beiden Lenker schwer verletzt worden.



Entlebuch - 12. Dezember



Nachdem zwei Autofahrer ihre Scheibe ungenügend von Eis befreiten, müssen sie sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (Bild: Luzerner Polizei).



Entlebuch - 12. Dezember



Kein Durchblick: Die Polizei stoppt diesen Gucklochfahrer.



Hasle - 10. Dezember



Bei einem Autounfall sind in der Nacht auf Montag zwischen Hasle und Entlebuch zwei Personen verletzt worden.



Rotkreuz - 10. Dezember



Auf der Autobahn A4 ist es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten Autos gekommen. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht.



10. Dezember - Oberdorf NW



Bei einem Verkehrsunfall entstand am Montagabend in Oberdorf grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Reiden - 5. Dezember



Auf der Pfaffnauerstrasse in Mehlsecken ist es zu einem Unfall zwischen drei Autos gekommen. Zwei Personen wurden verletzt und vom Rettungsdienst ins Spital eingeliefert.



Sursee - 5. Dezember



Bei einem Unfall auf der Surentalstrasse prallen ein Lieferwagen und ein Auto zusammen. Eine Mitfahrerin und zwei Kleinkinder werden leicht verletzt und müssen mit der Ambulanz ins Spital eingeliefert

werden.