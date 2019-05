Zwei neue Mitglieder für die Verwaltung der Migros Luzern Die Chamer Ökonomin Marianne Schnarwiler und der Luzerner Unternehmer Rafael Bieri verstärken ab 1. Juli das höchste strategische Gremium der Genossenschaft Migros Luzern.

Marianne Schnarwiler und Rafael Bieri nehmen Einsitz in der Verwaltung der Migros Luzern. (Bild: PD)

(zim/pd) Im sechsköpfigen «Verwaltungsrat» der Migros Luzern, Verwaltung genannt, werden per Ende 2019 und Mitte 2020 zwei langjährige Mitglieder austreten. Im Sinne der Kontinuität werden ihre Nachfolger bereits per 1. Juli einberufen, wie die Migros Luzern mitteilt. Damit wird das Gremium vorübergehend von sechs auf acht Mitglieder erweitert.

Die die 48-jährige Marianne Schnarwiler aus Cham ist Geschäftsführerin der Albert Koechlin Stiftung AKS. Der 42-jährige Bauingenieur Rafael Bieri aus Luzern ist Geschäftsführer und Inhaber der Bieri Tenta AG in Grosswangen. Die beiden neu gewählten Verwaltungsmitglieder ersetzen Hans-Rudolf Schurter (Luzern) und Theres Cotting (Eschenbach), die per Ende 2019 respektive Ende Juni 2020 aus der Verwaltung der Migros Luzern austreten werden.