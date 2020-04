Zwei Personen bei Küchenbrand in Littau verletzt Am Dienstagabend geriet am Fluhmühlerain in Littau eine Küche in Brand. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Männer.

(spe) In einem Mehrfamilienhaus am Fluhmühlerain in Littau ist am Dienstag eine Küche in Brand geraten. Um 22.34 Uhr wurde die Luzerner Polizei alarmiert.

Privatpersonen konnten den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 23 und 52 Jahren Brandverletzungen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Männer in Spital.

Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Verursacht worden ist der Brand durch vergessenes Kochgut. Im Einsatz standen 18 Angehörige der Feuerwehr der Stadt Luzern.