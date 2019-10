Zwei Spezialisten für Gefässchirurgie neu bei der Hirslanden Klinik St. Anna Mit Stefan Ockert und Jan Duwe arbeiten neu zwei ausgewiesene Spezialisten für Gefässchirurgie an der Hirslanden Klinik St. Anna. Beide waren zuvor im Luzerner Kantonsspital tätig.

(fmü) Stefan Ockert und Jan Duwe praktizieren seit dem 1. Mai 2019 als Belegärzte der Klinik St. Anna. Beide sind auf sämtliche gefässchirurgischen Verfahren spezialisiert, schreibt die Hirslanden Klinik St. Anna in einer Medienmitteilung.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Stefan Ockert und Jan Duwe zwei ausgewiesene Spezialisten der modernen Gefässchirurgie für die Klinik St. Anna gewinnen konnten», wird Klinikdirektor Martin Nufer in der Mitteilung zitiert. Im Bereich der Gefässmedizin könne das St. Anna den Patientinnen und Patienten damit das gesamte Leistungsspektrum rund um Erkrankungen der Blut- und Lymphbahnen anbieten, von der umfassenden Abklärung bis hin zur hoch spezialisierten Therapie.

Neue Infrastruktur

Um die Patienten optimal zu betreuen, würden Fachärztinnen und Fachärzte aus Radiologie, Angiologie, Neurologie und Gefässchirurgie eng zusammen. «Mit dieser interdisziplinären Vernetzung, die neu auch den Bereich komplexer Gefässchirurgie abdeckt, bieten wir der Zentralschweizer Bevölkerung eine erstklassige Versorgung in diesem wichtigen Bereich», so Martin Nufer.

Um den Ansprüchen der Gefässchirurgie gerecht zu werden, hat die Klinik St. Anna auch die Infrastruktur modernisiert: Neu steht den Operateuren ein durchleucht- und steuerbarer Operationstisch zur Verfügung.

Dr. Stefan Ockert (Bild: PD)

Prof. Dr. med. Stefan Ockert ist Facharzt für Chirurgie und Gefässchirurgie. Seine Spezialisierung liegt im Bereich der komplexen Chirurgie der Hauptschlagader sowie der Hals- und Beinschlagader. Er war an der Universität Heidelberg in Deutschland.

Zuletzt war der 51-Jährige als Co-Chefarzt und stellvertretender Leiter der Gefässchirurgie am Luzerner Kantonsspital tätig.

Dr. Jan Duwe (Bild: PD)

Dr. med. Jan Duwe ist ebenfalls Facharzt für Chirurgie und Gefässchirurgie. Der 49-Jährige ist spezialisiert auf die Behandlung peripherer arterieller Erkrankungen und die Zugangschirurgie bei Dialysepatienten. Er war an der Charité der Humboldt-Universität in Berlin und ist Empfänger des renommierten Robert-Koch-Preises. Duwe ist seit über 20 Jahren in der Schweiz tätig, zuletzt als Leitender Arzt in der Gefässchirurgie des Luzerner Kantonsspitals.