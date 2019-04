Zwei Verletzte bei Autounfall in Geuensee Bei einem Verkehrsunfall in Geuensee haben sich am Montagmorgen zwei Autofahrer Verletzungen zugezogen. Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Luzerner Polizei abgeklärt.

(pd/fmü) Am Montagmorgen um ca. 07.25 Uhr sind zwei Lenker auf der Kantonsstrasse in Geuensee frontal zusammen gestossen. Beide wurden dabei verletzt. Sie mussten vom Rettungsdienst 144 in das Spital gebracht werden, schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.

Wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die Strasse vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr Region Sursee hat eine Umleitung signalisiert.