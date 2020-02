Zwei Verletzte und 75'000 Franken Sachschaden bei Unfall am Seetalplatz in Emmenbrücke

Auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke ereignete sich am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall, in den fünf Autos involviert waren. Zwei Personen wurden verletzt. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 75‘000 Franken.