Live Ab in luftige Höhen: Der zweite Tag der Air & Space Days im Luzerner Verkehrshaus im Liveticker

Von Flugzeugenteisungen über Fallschirmspringer bis hin zu einer Luftshow der Schweizer Luftwaffe über Luzerner Dächern: Der zweite Tag der Air & Space Days des Verkehrshauses Luzern bietet verschiedenste aviatische Leckerbissen. Verfolgen Sie den Tag im Liveticker. Pascal Studer

10:50 Uhr

Übrigens: Swissport entstand nach dem Grounding der Swissair. Damals wurden einige Unternehmensbereiche vor der Insolvenz von der damaligen Schweizer Airline abgetrennt, bevor diese von der Lufthansa übernommen wurde.

Swissport ist nicht nur für Enteisungen zuständig: Sie machen auch die Kofferabfertigungen – vor allem am Flughafen Zürich, der Homebase von Swiss International Air Lines.

10:47 Uhr

Auch die Schweizerische Raumfahrt-Vereinigung ist vor Ort – nun geht es aber zur Enteisungsvorführung.

10:29 Uhr

Hier spielt sich der Grossteil der Szenerie ab: In der Arena des Verkehrshauses Luzern. Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Pensionierte: So langsam füllt sich das Areal mit Aviatik-Begeisterten.

10:20 Uhr

Neben der Flugshow des PC-7-Teams gibt es aber heute noch andere aviatische Leckerbissen zu bestaunen – die Best-of-Liste sind auf dem Flyer zu den Air & Space Days abgedruckt. Bald geht es los mit einer Enteisungsvorführung von Swissport.

10:11 Uhr

Im Schatten von «Sissi» – dem Tunnelbohrkopf, der sich anlässlich der NEAT-Arbeiten durch das Gotthardmassiv gewühlt hatte und im Jahr 2012 von Alt-Bundesrat Adolf Ogi im Verkehrshaus enthüllt wurde – trudeln die ersten Gäste ein. Der strahlend blaue Himmel im Hintergrund verrät: Heute gibt es perfektes Wetter für eine hoffentlich perfekte Flugshow – mehr dazu am Nachmittag!

10:00 Uhr

Herzlich willkommen zu den Air & Space Days des Luzerner Verkehrshauses! Auch am zweiten Tag gibt es einige interessante Ausstellungen und Attraktionen zum Thema Luft- und Raumfahrt: Um 11 Uhr zeigen Fachpersonen von Swissport etwa, wie ein Flugzeug enteist wird. Parallel dazu können die Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Stände und Führungen rund um das Thema Aviatik besichtigen. Am Nachmittag kommt dann der Höhepunkt des Tages: Um 14 Uhr startet die Flugshow der Schweizer Luftwaffe über der Lidowiese, anschliessend landen Fallschirmspringer in der Arena des Verkehrshauses.

Verfolgen Sie den ganzen Tag hier im Liveticker!