Zweiter Wahlgang Kriens: Grüne nominieren Maurus Frey für das Stadtpräsidium und Clà Büchi für den Stadtrat Maurus Frey stellt sich auch im zweiten Wahlgang als Stadtpräsidiums-Kandidat zur Verfügung. Ausserdem portieren die Grünen Clà Büchi (SP) für den Stadtrat und reichen eine entsprechende Liste ein. Das entschieden die Parteimitglieder an einer ausserordentlichen Online-Versammlung am Dienstagabend.

Maurus Frey (Grünen, links) und Clà Büchi (SP). Bilder: PD

(dvm) Die Krienser Grünen unterstützten die erneute Kandidatur von Maurus Frey für das Stadtpräsidium am Dienstagabend im Rahmen der Mitgliederversammlung einstimmig, wie die Partei am Donnerstag mitteilte. «Ich trete mit Elan für den zweiten Wahlgang an. Ich freue mich auf spannende Begegnungen und Debatten und bin bereit. Ganz egal mit wem ich ins Rennen um die Gunst und das Vertrauen der Krienserinnen und Krienser steigen darf», lässt sich Maurus Frey im Schreiben zitieren.

Resultate nach dem ersten Wahlgang:

Stadtpräsidium Kriens * bisher im Amt.

Erich Tschümperlin, Co-Präsident der Grünen Kriens, glaubt, dass Frey gute Wahlchancen hat: «Nach seinem Resultat im ersten Wahlgang ist er prädestiniert für das Amt des Stadtpräsidenten.»

Ein SP-Mann soll es richten

Für den Stadtrat nominieren die Grünen «nach intensiver Diskussion im Rahmen der Versammlung» im zweiten Wahlgang Clà Büchi. Dieser erzielte im ersten Wahlgang das zweitbeste Resultat. Ausserdem seien die politischen Positionen des SP-Kandidaten ausschlaggebend für diesen Entscheid.

Stadtrat Kriens * bisher im Amt. gewählt

Die Parteimitglieder wünschten sich einen konsequenten politischen Neustart mit frischen Köpfen und Ideen für Kriens, so Erich Tschümperlin. «Und sie wollen dies auch klar und deutlich mit einer eigenen Liste zum Ausdruck bringen».