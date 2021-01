Mitte Dezember wurde bekannt, dass die SBB in Dierikon 13 Abstellgleise planen (wir berichteten). Nötig werden diese aufgrund des geplanten Durchgangsbahnhofs in Luzern. Da es keine direkte Verbindung zwischen dem neuen und dem alten Bahnhof mehr geben wird, müssen die Züge in der Nacht anderweitig parkiert werden.



Die SBB planen auch in Sursee Abstellgleise, insgesamt vier. Was sagt man dort zu den Plänen? Der Stadtrat sei im Frühjahr 2020 am Rande einer Veranstaltung mit SBB-Vertretern darüber informiert worden, sagt Stadtpräsidentin Sabine Beck auf Anfrage. «Jedoch ohne konkrete Angaben über Standort, Grösse und Zeithorizont.»



Gemäss den SBB sollen die Abstellgleise in der Nähe des Bahnhofs erstellt werden. In Sursee sind die Platzverhältnisse allerdings eng. «Wir sind selber auf die Standortvorschläge der SBB gespannt. In der Nähe des Bahnhofs bedeutet aber nicht zwingend direkt beim Bahnhof», sagt Sabine Beck. Sie betont, die Abstellgleise stünden nicht im Zusammenhang mit einem möglichen Ausbau des Bahnhofs Sursee als flankierende Massnahme des Durchgangsbahnhofs Luzern. Weil noch keine konkreten Planungsstudien vorliegen, sehe Sursee zurzeit keinen Handlungsbedarf.



Die Stadt unterstütze aber den Durchgangsbahnhof Luzern und die sich daraus ergebenden flankierenden Massnahmen wie den Ausbau des Bahnhofs Sursee. «Damit werden weit über unsere Region hinaus wichtige und zukunftsgerichtete Bahninfrastrukturanlagen geschaffen», so Beck. Die Bevölkerung werde von einem attraktiveren ÖV-Angebot profitieren, und mit dem Umstieg auf Bahn und Bus komme man dem Ziel näher, Sursee vom Verkehr zu entlasten.



Die Stadt Sursee ist zurzeit an der Umsetzung des Masterplans Bahnhofgebiet und hat ein Projekt für einen neuen Bahnhofplatz erarbeitet. Dieses sieht neben einer unterirdischen Velostation mit über 1000 Abstellplätzen einen Bushof mit zehn behindertengerechten Haltekanten vor.