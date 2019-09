Zwischenbühne erhält einstimmigen Support vom Horwer Einwohnerrat

Das Horwer Parlament stellt sich hinter die Absicht des Gemeinderats, den Betrieb der Zwischenbühne auszubauen und dafür ordentlich Geld aufzuwerfen. Damit soll die Existenz des gefährdeten Kulturhauses gesichert werden.

Roman Hodel

Szene aus dem Theaterstück Tom Sawyer in der Zwischenbühne. (Bild: Nadia Schärli, Horw 15. Dezember 2015)

Am Ende der Debatte war die Eintracht gross: Einstimmig nahm der Horwer Einwohnerrat am Donnerstag den Planungsbericht zur Transformation der Zwischenbühne in ein Kulturhaus zur Kenntnis. «Ich stelle fest, für die meisten hier bedeutet die Zwischenbühne eine Herzensangelegenheit», sagte der zuständige Gemeindepräsident Ruedi Burkard (FDP) sichtlich zufrieden. «Wir alle wollen ein Kulturhaus, das den Namen verdient und das alle Horwer anspricht.»

Bekanntlich will der Gemeinderat die Existenz dieser gefährdeten Kulturinstitution mit mehr Anlässen und Professionalität längerfristig sichern. Rund 180'000 Franken plant er in den nächsten drei Jahren dafür aufzuwenden, zusätzlich zu den jährlichen Subventionen von 20'000 Franken (wir berichteten).

Erwartungsgemäss flammend war das Votum von linker Seite: «Die Zwischenbühne hat Tradition und ist der einzige ­kulturelle Ort in Horw mit dieser Stimmung» sagte Jonas Heeb (L20) und schwärmte von Konzerten, die er dort schon erlebt hat. «Wenn wir schon ein solches Haus haben, müssen wir es auch nutzen.» Toni Portmann (CVP) mahnte ebenfalls daran, dass der «sang- und klanglose Untergang» dieses seit 1981 bestehenden Kulturlokals keine Option sei. Aber: «Alle involvierten Kräfte sind gefordert.» Die FDP fand zwar auch, dass man den Wandel wagen und der Kultur eine Chance geben soll, doch Stefan Maissen forderte in drei Jahren «eine schonungslose Analyse». Selbst die punkto Kulturförderung skeptische SVP stellte sich hinter die Absicht des Gemeinderats - Reto Eberhard mahnte einzig: «Unterstützung jetzt ja, aber die Angelegenheit darf nicht zu einem Fass ohne Boden werden.»

Entsprechend gab es in der Detailberatung schon noch den einen oder anderen Antrag. «Der künftige Leiter muss eine Ausbildung im Kulturmanagement absolvieren – es geht nicht nur ums Künstlerische, sondern auch um die Zahlen», sagte Jörg Conrad (SVP) und verwies auf seine Erfahrung als Leiter von Festivals mit klassischer Musik. Die Bemerkung wurde vom Parlament allerdings abgelehnt.

«Businessplan ist die falsche Flughöhe»

Auch keine Chance hatte die Forderung der Geschäftsprüfungskommission, wonach ein Businessplan nötig sei. «Ein solcher ist die falsche Flughöhe», sagte Oliver Imfeld (SVP). Er habe, so der frühere langjährige Manager von DJ Bobo, schon einige Businesspläne verfasst. «In diesem Fall reichen doch Einnahmen und Ausgaben. Bitte vereinfachen!»

Überwiesen hat das Parlament hingegen die Bemerkung, wonach die Erfahrungen der Transformation analysiert und im Herbst 2021 dem Einwohnerrat in Form eines Berichts vorgelegt werden sollen – inklusive eines Plans für die folgenden fünf Jahre. Ebenfalls zugestimmt hat der Rat der Bemerkung, wonach die Geschäftsleitung der Zwischenbühne bei der Gemeinde angestellt werden soll. Bislang betreibt der Verein Zwischenbühne das Kulturhaus.