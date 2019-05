Surseepark-Migros zieht für kurze Zeit um Für vier Monate zieht der Migros-Supermarkt im Surseepark um. Während den Umbauarbeiten befindet sich die grosse Migros im Fachmarktgebäude – im Surseepark I.

(jwe) Nach Ladenschluss am 1. Juni steht für den Migros-Supermarkt ein Umzug an. Für die Umbauzeit bis anfangs Oktober zieht die Filiale ins Fachmarktgebäude im Surseepark I.

Vieles bleibt so wie es war: Nur für Textilien hat es gemäss der Medienmitteilung keinen Platz im Provisorium – und Käse sowie Charcuterie werden nur in Selbstbedienung angeboten.

Das Migros-Restaurant wird für diese Zeit schon seit dem 1. April von einer erweiterten Migros Daily Take Away Filiale vertreten. Nach dem Umbau wird dieses Take Away in den MMM-Supermarkt integriert.