Luzerner Polizei nimmt türkischen Journalisten fest Ein Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan ist wegen Verdachts des Sozialhilfebetrugs festgenommen worden. Der Journalist hat die Verhaftung auf seinem Facebook-Profil gemeldet.

Der türkische Journalist Mehmet Cek hat am Dienstag auf seinem Facebook-Profil seine Verhaftung gemeldet. Dies jedoch ohne den Grund ­anzugeben. Wie der «Tagesanzeiger» in der Ausgabe vom Donnerstag berichtet, hat die Luzerner Staatsanwaltschaft den Mann in dessen Wohnung verhaftet und die Unterkunft untersuchen lassen.

Es bestehe der Verdacht, dass der 54-Jährige Sozialhilfebetrug begangen, beziehungsweise unrechtmässig Sozialhilfe bezogen habe, schreibt der Tagesanzeiger weiter.

Vom linken Journalisten zum Erdogan-Anhänger

Cek sass als linker Journalist selbst sieben Jahre in der Türkei im Gefängnis, ehe er in der Schweiz Asyl erhielt. Er machte dann einen Gesinnungswandel durch und wurde im Laufe der Zeit ein Befürworter des türkischen Präsidenten.

Der Mann wohnt im Luzerner Hinterland. Die Staatsanwaltschaft Sursee hat ihn im April 2017 zu einer Busse und einer bedingten Geldstrafe verurteilt, weil er ein Gespräch mit einem Kontrahenten heimlich mit dem Mobiltelefon aufgezeichnet hatte. Die Verurteilung hatte er damals ebenfalls auf sozialen Medien publik gemacht. Der Post wurde innert weniger Stunden Hunderte Male angeklickt, kommentiert und geteilt.