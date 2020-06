Quiz LZ-Quiz #11: 25 Bilder, 25 Fragen – erkennen Sie alle Zentralschweizer Bähnli? Seit Samstag dürfen Bergbahnen wieder in die Höhe fahren. Anlass genug, um die Zentralschweizer Bähnli unter die Lupe zu nehmen. Heute mit Zahnrad-, Stand- und Luftseilbahnen.

Ob im Sommer oder im Winter: In unserer Region fahren zahlreiche Bahnen in die Höhe. Wir haben in unserem Archiv Bilder von 25 Zahnrad-, Stand- und Luftseilbahnen herausgesucht und uns je eine Frage dazu ausgedacht. Wie viele Bähnli erkennen Sie?

So funktioniert's

Klicken Sie auf den Pfeil im blauen Feld, um das Quiz zu starten.

Das Quiz besteht aus 25 Bildern und 25 Fragen.

Pro Frage gibt es nur eine korrekte Lösung.

Für jede korrekte Lösung erhalten Sie 5 Punkte.

Die Maximalpunktzahl beträgt 125 Punkte.

Noch zwei Tipps

Die Schriftzüge sind zum Teil verpixelt.

Die Dietschiberg- und die Fürigenbahn fahren nicht mehr.

Wir wünschen viel Spass!

nächste Frage Bergbahnen-Quiz I Das Quiz starten Beginnen wir mit ein paar Zahnrad- und Standseilbahnen. Wo liegt die Talstation dieser Bahn? Treib Stans Kriens Alpnachstad Treib Stans Kriens Alpnachstad nächste Frage Auf welchen Berg fährt diese Bahn? Dietschiberg Seelisberg Sonnenberg Zugerberg Dietschiberg Seelisberg Sonnenberg Zugerberg nächste Frage Wo startet diese Bahn? Alpnachstad Kriens Treib Stans Alpnachstad Kriens Treib Stans nächste Frage Diese Bahn ist weltberühmt. Welches Dorf wird mit dieser Bahn erschlossen? Frutt Stoos Morschach Haldi Frutt Stoos Morschach Haldi nächste Frage Wohin fährt diese Bahn? Krienseregg Sonnenberg Gütsch Fräkmüntegg Krienseregg Sonnenberg Gütsch Fräkmüntegg nächste Frage Wie heisst dieser Ort? Bauen Rütli Vitznau Treib Bauen Rütli Vitznau Treib nächste Frage Von welchem Ort fahren die blauen Bähnli auf die Rigi? Küssnacht Goldau Vitznau Weggis Küssnacht Goldau Vitznau Weggis nächste Frage Wie heisst das Hotel, das bei der Bergstation dieser Bahn liegt? Sonnenberg Montana Gütsch Himmelrich Sonnenberg Montana Gütsch Himmelrich nächste Frage Diese Dampfbahn fährt über einen Pass – oder zumindest fast. Über welchen? Gotthard Grimsel Oberalp Furka Gotthard Grimsel Oberalp Furka nächste Frage Im Bild sehen wir die Talstation. Welches Luzerner Hotel ist durch diese Bahn erschlossen? Montana National Palace Gütsch Montana National Palace Gütsch nächste Frage Die Aussicht von oben ist magisch. Wohin fährt diese Bahn? Zugerberg Bürgenstock Stoos Pilatus Zugerberg Bürgenstock Stoos Pilatus nächste Frage Das Bild ist zwar alt, die Bahn sieht aber noch fast genau so aus. Wo liegt die Bergstation? Mörlialp Gerschnialp Fronalp Bannalp Mörlialp Gerschnialp Fronalp Bannalp nächste Frage Diese Bahn ist nicht mehr in Betrieb. Welche Orte verbindet sie? Isenthal und Gitschenen Amsteg und Bristen Gurtnellen und Arnisee Schattdorf und Haldi Isenthal und Gitschenen Amsteg und Bristen Gurtnellen und Arnisee Schattdorf und Haldi nächste Frage Jetzt geht es in die Luft. Auf welchen «Stock» fährt diese Bahn? Giswilerstock Gemsstock Bonistock Fronalpstock Giswilerstock Gemsstock Bonistock Fronalpstock nächste Frage Diese Bahn ist ziemlich neu. Auf welchen Berg führt sie? Stanserhorn Pilatus Rigi Titlis Stanserhorn Pilatus Rigi Titlis nächste Frage Wo liegt die Bergstation? Rothorn Titlis Gemsstock Stanserhorn Rothorn Titlis Gemsstock Stanserhorn nächste Frage Wohin fährt diese Bahn? Brienzer Rothorn Klewenalp Stanserhorn Stockhütte Brienzer Rothorn Klewenalp Stanserhorn Stockhütte nächste Frage Diese Bahn fährt auf den höchsten Luzerner Gipfel. Wie heisst er? Fürstein Pilatus Brienzer Rothorn Napf Fürstein Pilatus Brienzer Rothorn Napf nächste Frage Auf welchen Berg fährt die Cabrio-Bahn? Klewenalp Stanserhorn Pilatus Buochserhorn Klewenalp Stanserhorn Pilatus Buochserhorn nächste Frage Oben ist es meist sonnig. Wo fährt diese Bahn hin? Ristis Gerschnialp Trübsee Fürenalp Ristis Gerschnialp Trübsee Fürenalp nächste Frage Skifahren ist passé. Wo liegt die Bergstation? Alpboglen Schönbüel Käserstatt Turren Alpboglen Schönbüel Käserstatt Turren nächste Frage Wo steht die Bergstation? Erzegg Balmeregg Bonistock Cheselen Erzegg Balmeregg Bonistock Cheselen nächste Frage Welche Ortschaften verbindet diese Bahn? Dallenwil und Wiesenberg Morschach und Stoos Schattdorf und Haldi Dallenwil und Niederrickenbach Dallenwil und Wiesenberg Morschach und Stoos Schattdorf und Haldi Dallenwil und Niederrickenbach nächste Frage Wohin fährt diese Bahn? Eggberge Gitschenen Arnisee Haldi Eggberge Gitschenen Arnisee Haldi nächste Frage Und zu guter Letzt. In welchem Skigebiet befindet sich diese Bahn? Melchsee-Frutt Andermatt-Sedrun Klewenalp-Stockhütte Hoch-Ybrig Melchsee-Frutt Andermatt-Sedrun Klewenalp-Stockhütte Hoch-Ybrig nächste Frage Geschafft. Danke fürs Mitspielen. Als nächstes Quiz empfehlen wir: Listen Sie die 50 grössten Arbeitgeber der Zentralschweiz auf

